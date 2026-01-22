Facilement qualifié pour le troisième tour de l’Open d’Australie après une victoire nette et sans bavure face au local, James Duckworth (6−1, 6–4, 6–2, en 1h50), Jannik Sinner était de passage en conférence de presse où il a notamment été interrogé sur la longévité et la détermination de Novak Djokovic et de Stan Wawrinka, tous deux qualifiés à plus de 38 ans. Extraits.
Question. À 38 ans, Novak Djokovic continue de jouer et de gagner, Stan Wawrinka, à 40 ans, a joué près de 5 heures et a gagné. Qu’est‐ce qui rend ce sport si magnétique, par exemple pour toi, au point que tu ne peux pas te détacher de cette vie ? Est‐ce plutôt la vie, le sport en soi, le défi, selon toi ?
Jannik Sinner. « Je pourrai répondre à cette question quand j’aurai dépassé la trentaine, non ? Je ne sais pas. À 24 ans, la plus grande chance que j’ai eue, c’est d’avoir choisi ce que j’aime faire, c’est‐à‐dire jouer au tennis, avoir la possibilité de voyager à travers le monde, de voir de nouvelles choses. Le tennis comporte de nombreux aspects. Il y a quelques aspects négatifs, comme dans tout, mais le tennis vous apporte aussi beaucoup sur le plan personnel, à mon avis. Nous vivons des moments, nous avons des moments heureux, des moments où nous sommes moins heureux, ce qui est normal, souvent après une défaite. Il y a des moments où le tennis peut vous donner quelque chose à quoi vous accrocher, avoir une routine, une raison de vous lever le matin. Il y a beaucoup de choses », a déclaré Sinner avant d’évoquer les « papys » du circuit, « mais ce que font Nole, Stan, Monfils, par exemple, est très inspirant, car à leur âge, continuer à jouer à ce niveau pendant des années est incroyable, alors voyons voir combien de temps nous tiendrons. »
Publié le jeudi 22 janvier 2026 à 19:15