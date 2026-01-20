AccueilOpen d'AustralieJannik Sinner dit enfin la vérité : "La question qui me fatigue...
Open d'Australie

Jannik Sinner dit enfin la vérité : « La ques­tion qui me fatigue le plus ? Ce sont toujours les mêmes ques­tions. Toujours. Et je donne toujours les mêmes réponses »

Thomas S
Par Thomas S

-

0

D’ordinaire si sérieux lors de ses diffé­rents exer­cices de commu­ni­ca­tions avec les médias, Jannik Sinner est apparu parti­cu­liè­re­ment détendu lors d’un passage sur le podcast de l’Open d’Australie, Pod Laver Arena. 

Après avoir été invité à choisir le meilleur parte­naire de double entre Nick Kyrgios et le dicta­teur nord‐coréen, Kim Jong‐un, profi­tant au passage pour adresser un joli tacle à l’Australien, le double tenant du titre a été inter­rogé sur les fameuses inter­views et confé­rences de presse de début de saison où les ques­tions semblent se répéter à l’infini. 

Et sans langue de bois, l’Italien a admis qu’il répon­dait très souvent de la même manière aux mêmes questions. 

Question : « C’est votre journée presse et je sais que vous avez donné un million d’in­ter­views, y a‑t‐il une ques­tion dont vous êtes fatigué ?
Jannik Sinner : Ce sont toujours les mêmes : ‘comment vous sentez‐vous de revenir ici, comment s’est passée la pré‐saison, comment s’est passée l’in­ter­saison’. Toujours les mêmes, et je donne toujours les mêmes réponses. »

Pour rappel, Jannik Sinner sera opposé, ce jeudi au deuxième tour, au local, James Duckworth, qui semble croire soli­de­ment en ses chances : « Je l’ai déjà battu. Je pense pouvoir lui causer des problèmes ».

Publié le mardi 20 janvier 2026 à 20:50

Article précédent
Alcaraz : « Pourquoi je n’ai jamais dépassé les quarts de finale ici ? Ce n’est pas une excuse, mais il n’est pas habi­tuel de jouer contre ce genre de joueurs quand on est numéro 1 ou 2 mondial »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.