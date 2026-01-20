D’ordinaire si sérieux lors de ses diffé­rents exer­cices de commu­ni­ca­tions avec les médias, Jannik Sinner est apparu parti­cu­liè­re­ment détendu lors d’un passage sur le podcast de l’Open d’Australie, Pod Laver Arena.

Après avoir été invité à choisir le meilleur parte­naire de double entre Nick Kyrgios et le dicta­teur nord‐coréen, Kim Jong‐un, profi­tant au passage pour adresser un joli tacle à l’Australien, le double tenant du titre a été inter­rogé sur les fameuses inter­views et confé­rences de presse de début de saison où les ques­tions semblent se répéter à l’infini.

Et sans langue de bois, l’Italien a admis qu’il répon­dait très souvent de la même manière aux mêmes questions.

🎙️: “It’s your press day and I know you’ve done a million inter­views, is there a ques­tion you’re tired of?”



🦊: “It’s always the same ones, how do you feel to come back here, how was the pre‐season, how was the off‐season.



Always the same, and I always give the same answers.” pic.twitter.com/4uKL0rua9u — jannik files (@jannik_files) January 20, 2026

Question : « C’est votre journée presse et je sais que vous avez donné un million d’in­ter­views, y a‑t‐il une ques­tion dont vous êtes fatigué ?

Jannik Sinner : Ce sont toujours les mêmes : ‘comment vous sentez‐vous de revenir ici, comment s’est passée la pré‐saison, comment s’est passée l’in­ter­saison’. Toujours les mêmes, et je donne toujours les mêmes réponses. »

Pour rappel, Jannik Sinner sera opposé, ce jeudi au deuxième tour, au local, James Duckworth, qui semble croire soli­de­ment en ses chances : « Je l’ai déjà battu. Je pense pouvoir lui causer des problèmes ».