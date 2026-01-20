D’ordinaire si sérieux lors de ses différents exercices de communications avec les médias, Jannik Sinner est apparu particulièrement détendu lors d’un passage sur le podcast de l’Open d’Australie, Pod Laver Arena.
Après avoir été invité à choisir le meilleur partenaire de double entre Nick Kyrgios et le dictateur nord‐coréen, Kim Jong‐un, profitant au passage pour adresser un joli tacle à l’Australien, le double tenant du titre a été interrogé sur les fameuses interviews et conférences de presse de début de saison où les questions semblent se répéter à l’infini.
Et sans langue de bois, l’Italien a admis qu’il répondait très souvent de la même manière aux mêmes questions.
🎙️: “It’s your press day and I know you’ve done a million interviews, is there a question you’re tired of?”— jannik files (@jannik_files) January 20, 2026
🦊: “It’s always the same ones, how do you feel to come back here, how was the pre‐season, how was the off‐season.
Always the same, and I always give the same answers.” pic.twitter.com/4uKL0rua9u
Question : « C’est votre journée presse et je sais que vous avez donné un million d’interviews, y a‑t‐il une question dont vous êtes fatigué ?
Jannik Sinner : Ce sont toujours les mêmes : ‘comment vous sentez‐vous de revenir ici, comment s’est passée la pré‐saison, comment s’est passée l’intersaison’. Toujours les mêmes, et je donne toujours les mêmes réponses. »
Pour rappel, Jannik Sinner sera opposé, ce jeudi au deuxième tour, au local, James Duckworth, qui semble croire solidement en ses chances : « Je l’ai déjà battu. Je pense pouvoir lui causer des problèmes ».
Publié le mardi 20 janvier 2026 à 20:50