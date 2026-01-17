Comme il l’a expliqué en confé­rence de presse, Jannik n’est pas centré sur Carlitos. S’il a beau­coup travaillé pour préparer cette année 2026, c’est avant tout pour devenir un meilleur joueur.

« Nous avons beau­coup travaillé pour essayer de faire la tran­si­tion vers le filet. Nous avons changé quelques petites choses au niveau du service. Mais ce ne sont que des détails. Quand on est au plus haut niveau, ce sont les petits détails qui font la diffé­rence. L’objectif n’était pas de ce se concen­trer sur un joueur en parti­cu­lier. Si vous ajoutez quelque chose à votre jeu, l’ob­jectif est de vous améliorer en tant que joueur de tennis. Il ne s’agit pas de se foca­liser sur un adver­saire en parti­cu­lier. Il s’agit plutôt de se sentir à l’aise dans toutes les situa­tions. C’est ce que nous avons essayé de faire pendant l’in­ter­saison. Nous avons aussi beau­coup travaillé physi­que­ment. La condi­tion physique est désor­mais extrê­me­ment impor­tante, car les matchs peuvent être très longs, mais aussi très intenses »



