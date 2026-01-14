Récemment inter­rogé par la chaîne Youtube de l’Open d’Australie, Jannik Sinner a fait une curieuse confes­sion à propos des vestiaires.

S’il a reconnu être un peu super­sti­tieux en gardant le même casier depuis son premier titre en 2024, l’Italien a surtout admis qu’il n’ai­mait pas y rester.

🎙️: “Are you someone who takes a lot of time in the locker room?”



🦊: “No. Usually I’m not here a lot, I don’t like. You meet so many people, you’re always here trying to talk and it’s a bit too much. Most likely I do all the work in the hotel. I come here to prac­tice, ice bath… pic.twitter.com/XCIRBOVU62 — janniksin archive (@sinnervideos) January 14, 2026

Question : « Es‐tu quel­qu’un qui passe beau­coup de temps dans le vestiaire ?

Jannik Sinner : Non. En général, je ne viens pas souvent ici, je n’aime pas trop. On rencontre telle­ment de monde, on passe son temps à discuter, c’est un peu trop pour moi. Je fais tout mon travail à l’hôtel. Je viens ici pour m’en­traîner, prendre un bain glacé, puis je repars. »