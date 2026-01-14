Récemment interrogé par la chaîne Youtube de l’Open d’Australie, Jannik Sinner a fait une curieuse confession à propos des vestiaires.
S’il a reconnu être un peu superstitieux en gardant le même casier depuis son premier titre en 2024, l’Italien a surtout admis qu’il n’aimait pas y rester.
🎙️: “Are you someone who takes a lot of time in the locker room?”— janniksin archive (@sinnervideos) January 14, 2026
🦊: “No. Usually I’m not here a lot, I don’t like. You meet so many people, you’re always here trying to talk and it’s a bit too much. Most likely I do all the work in the hotel. I come here to practice, ice bath… pic.twitter.com/XCIRBOVU62
Question : « Es‐tu quelqu’un qui passe beaucoup de temps dans le vestiaire ?
Jannik Sinner : Non. En général, je ne viens pas souvent ici, je n’aime pas trop. On rencontre tellement de monde, on passe son temps à discuter, c’est un peu trop pour moi. Je fais tout mon travail à l’hôtel. Je viens ici pour m’entraîner, prendre un bain glacé, puis je repars. »
Publié le mercredi 14 janvier 2026 à 17:51