Interrogé à l’Open d’Australie, l’Italien a lancé une vraie bombe au sujet de son jeu. Jannik veut vrai­ment changer des choses, et notam­ment proposer d’autres alter­na­tives. D’autres grands cham­pions ont fait ce type de choix dans leur carrière. On pense notam­ment à Rafael Nadal.

« Je vais peut‐être même accepter de perdre quelques matchs à partir de main­te­nant, mais en essayant d’ap­porter des chan­ge­ments, d’être un peu plus impré­vi­sible, car je pense que c’est ce que je dois faire pour devenir un meilleur joueur de tennis. Au final, c’est mon objectif principal. »