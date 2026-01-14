Interrogé à l’Open d’Australie, l’Italien a lancé une vraie bombe au sujet de son jeu. Jannik veut vraiment changer des choses, et notamment proposer d’autres alternatives. D’autres grands champions ont fait ce type de choix dans leur carrière. On pense notamment à Rafael Nadal.
« Je vais peut‐être même accepter de perdre quelques matchs à partir de maintenant, mais en essayant d’apporter des changements, d’être un peu plus imprévisible, car je pense que c’est ce que je dois faire pour devenir un meilleur joueur de tennis. Au final, c’est mon objectif principal. »
Publié le mercredi 14 janvier 2026 à 10:49