Open d'Australie

Jannik Sinner prévenu par son adver­saire au 2e tour : « Je l’ai déjà battu. Je pense pouvoir lui causer des problèmes »

Thomas S
Par Thomas S

James Duckworth n’est pas du genre à se laisser impressionner.

En plus de jouer devant son public, l’Australien a déjà battu Jannik Sinner, son adver­saire ce jeudi au 2e tour de l’Open d’Australie. C’était en 2021, au deuxième tour du Masters 1000 de Toronto. Une époque où l’Italien était encore loin du joueur qu’il est devenu aujourd’hui. 

Mais James croit en ses chances, comme il l’a confié dans des propos rapportés par SuperTennis.

« Sinner ? Ce sera diffi­cile, mais si je joue avec agres­si­vité, je pense pouvoir lui causer des problèmes. C’était il y a quelques années, mais je l’ai déjà battu auparavant. »

Publié le mardi 20 janvier 2026 à 18:40

