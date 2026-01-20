James Duckworth n’est pas du genre à se laisser impressionner.

En plus de jouer devant son public, l’Australien a déjà battu Jannik Sinner, son adver­saire ce jeudi au 2e tour de l’Open d’Australie. C’était en 2021, au deuxième tour du Masters 1000 de Toronto. Une époque où l’Italien était encore loin du joueur qu’il est devenu aujourd’hui.

Mais James croit en ses chances, comme il l’a confié dans des propos rapportés par SuperTennis.

Il pros­simo avver­sario di Jannik Sinner è pronto a dare batta­glia 💥#AO26 pic.twitter.com/NSs7aXbOSw — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) January 20, 2026

« Sinner ? Ce sera diffi­cile, mais si je joue avec agres­si­vité, je pense pouvoir lui causer des problèmes. C’était il y a quelques années, mais je l’ai déjà battu auparavant. »