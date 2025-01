Intraitable depuis le début du tournoi, Jannik Sinner s’ap­prête à défier un joueur qu’il connaît bien ce vendredi en demi‐finales de l’Open d’Australie (à partir de 10h30) en la personne de Ben Shelton.

Si le numéro 1 mondial s’était incliné pour leur première confron­ta­tion (à Shanghai en 2023), il a remporté les quatre duels suivants dont trois en 2024.

Interrogé en confé­rence de presse sur ce match, l’Italien, après avoir dévoilé les forces de son adver­saires, a fait part d’une certaine séré­nité concer­nant sa posi­tion de favori. Extraits.

Question : Je voudrais vous poser des ques­tions sur votre prochain match contre Ben Shelton et ce que vous attendez de lui et que pensez‐vous qu’il devrait faire pour pouvoir vous battre ?

Jannik Sinner : « Cela va être un match diffi­cile. Il possède l’un des plus gros services que nous ayons sur le circuit. C’est un joueur très agressif, un joueur poly­va­lent. Il peut monter au filet, mais aussi rester en retrait. Il faut voir aussi avec les condi­tions, et ensuite on verra. C’est un match diffi­cile pour nous deux. On se connaît un peu mieux main­te­nant. On a eu des matchs diffi­ciles l’année dernière, on verra ce qui va arriver. »

Q. Il aura le senti­ment qu’il n’a rien à perdre face à vous et tout à gagner en demi‐finale. Comment gérez‐vous ce genre de situa­tion ?

Sinner : « J’ai déjà vécu ce genre de situa­tions. C’est sûr que c’est diffé­rent. Mais le score sera de 0–0 au début du match. C’est la seule chose que je peux contrôler. Si quel­qu’un joue mieux que moi ce jour‐là, je ne peux pas vrai­ment faire grand‐chose. Nous ne prenons jamais les choses comme acquises. Nous essayons de comprendre chaque situa­tion, de devenir meilleurs et plus forts, puis nous verrons comment cela se passe. Pas seule­ment ici, mais aussi pour le reste de la saison. »