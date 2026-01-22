AccueilOpen d'AustralieJannik Sinner sur la tenue controversée de Naomi Osaka : "Je pense...
Jannik Sinner sur la tenue contro­versée de Naomi Osaka : « Je pense que c'est quelque chose de telle­ment personnel que l'opi­nion des autres n'a pas d'importance »

Baptiste Mulatier

Australian Open - Melbourne - 16�12025

La tenue de Naomi Osaka lors de son entrée sur la Rod Laver Arena, pour le premier tour de l’Open d’Australie, n’a pas fini de faire parler. 

En confé­rence de presse après sa victoire contre James Duckworth (88e mondial) au deuxième tour ce jeudi, Jannik Sinner a été inter­rogé sur cette arrivée spec­ta­cu­laire de la quadruple lauréate en Grand Chelem. 

Et si la Japonaise a déjà reçu certaines critiques, notam­ment de la part de Boris Becker, le numéro 2 mondial a pris sa défense comme l’avait fait Carlos Alcaraz avant lui.

« Je pense que chacun est libre d’ex­primer son style vesti­men­taire et il y a d’autres sports où l’on voit ce genre de choses, comme la NBA ou même le foot­ball parfois. C’était certai­ne­ment quelque chose d’un peu diffé­rent et si elle aime ça, pour­quoi pas ? C’est quelque chose de telle­ment personnel que l’opi­nion des autres n’a pas d’im­por­tance. Tout va bien », a déclaré Jannik Sinner dans des propos relayés par Ubitennis.

Publié le jeudi 22 janvier 2026 à 15:44

Elina Svitolina sur son mari, Gaël Monfils : « J'étais vrai­ment très triste »

