La tenue de Naomi Osaka lors de son entrée sur la Rod Laver Arena, pour le premier tour de l’Open d’Australie, n’a pas fini de faire parler.

En confé­rence de presse après sa victoire contre James Duckworth (88e mondial) au deuxième tour ce jeudi, Jannik Sinner a été inter­rogé sur cette arrivée spec­ta­cu­laire de la quadruple lauréate en Grand Chelem.

Et si la Japonaise a déjà reçu certaines critiques, notam­ment de la part de Boris Becker, le numéro 2 mondial a pris sa défense comme l’avait fait Carlos Alcaraz avant lui.

« Je pense que chacun est libre d’ex­primer son style vesti­men­taire et il y a d’autres sports où l’on voit ce genre de choses, comme la NBA ou même le foot­ball parfois. C’était certai­ne­ment quelque chose d’un peu diffé­rent et si elle aime ça, pour­quoi pas ? C’est quelque chose de telle­ment personnel que l’opi­nion des autres n’a pas d’im­por­tance. Tout va bien », a déclaré Jannik Sinner dans des propos relayés par Ubitennis.