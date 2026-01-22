La tenue de Naomi Osaka lors de son entrée sur la Rod Laver Arena, pour le premier tour de l’Open d’Australie, n’a pas fini de faire parler.
En conférence de presse après sa victoire contre James Duckworth (88e mondial) au deuxième tour ce jeudi, Jannik Sinner a été interrogé sur cette arrivée spectaculaire de la quadruple lauréate en Grand Chelem.
Et si la Japonaise a déjà reçu certaines critiques, notamment de la part de Boris Becker, le numéro 2 mondial a pris sa défense comme l’avait fait Carlos Alcaraz avant lui.
« Je pense que chacun est libre d’exprimer son style vestimentaire et il y a d’autres sports où l’on voit ce genre de choses, comme la NBA ou même le football parfois. C’était certainement quelque chose d’un peu différent et si elle aime ça, pourquoi pas ? C’est quelque chose de tellement personnel que l’opinion des autres n’a pas d’importance. Tout va bien », a déclaré Jannik Sinner dans des propos relayés par Ubitennis.
Publié le jeudi 22 janvier 2026 à 15:44