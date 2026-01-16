De passage ce vendredi en conférence de presse à deux jours du début de l’Open d’Australie, Jannik Sinner a été interrogé sur sa différence d’état d’esprit après l’année dernière, où il était sous le coup d’une suspension suite à son contrôle antidopage positif au clostébol, et cette saison.
Et le double tenant du titre a expliqué avoir énormément appris.
« L’année dernière, c’était vraiment plus compliqué, parce qu’à ce moment‐là, je ne savais pas trop ce qui allait se passer. J’essayais quand même de profiter du moment présent quand j’étais sur le court, mais ça restait quand même dans ma tête. C’était difficile. C’était difficile pour moi, mais aussi pour ma famille. J’ai essayé de rester avec les personnes que j’aime vraiment, ce qui a parfois très bien fonctionné. Parfois, c’était aussi un peu décevant. Mais c’est comme ça, n’est‐ce pas ? Après cela, je pense que tout arrive pour une raison. Cela m’a rendu encore plus fort en tant que personne. Je suis devenu beaucoup plus mature d’une certaine manière, car je vois les choses différemment lorsqu’elles ne vont pas dans la bonne direction. Je me suis entouré de personnes vraiment formidables. Je suis très heureux avec les personnes qui m’entourent. C’est ce qui compte le plus pour moi. Peu importe ce qui se passe sur le court, en termes de résultats, tout le reste est un bonus. Je vis également le sport d’une manière très différente maintenant, de manière plus détendue, mais je donne tout ce que j’ai. C’est un équilibre entre tout. Donc oui, je suis très heureux. »
Publié le vendredi 16 janvier 2026 à 16:36