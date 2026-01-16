De passage ce vendredi en confé­rence de presse à deux jours du début de l’Open d’Australie, Jannik Sinner a été inter­rogé sur sa diffé­rence d’état d’es­prit après l’année dernière, où il était sous le coup d’une suspen­sion suite à son contrôle anti­do­page positif au clos­tébol, et cette saison.

Et le double tenant du titre a expliqué avoir énor­mé­ment appris.

« L’année dernière, c’était vrai­ment plus compliqué, parce qu’à ce moment‐là, je ne savais pas trop ce qui allait se passer. J’essayais quand même de profiter du moment présent quand j’étais sur le court, mais ça restait quand même dans ma tête. C’était diffi­cile. C’était diffi­cile pour moi, mais aussi pour ma famille. J’ai essayé de rester avec les personnes que j’aime vrai­ment, ce qui a parfois très bien fonc­tionné. Parfois, c’était aussi un peu déce­vant. Mais c’est comme ça, n’est‐ce pas ? Après cela, je pense que tout arrive pour une raison. Cela m’a rendu encore plus fort en tant que personne. Je suis devenu beau­coup plus mature d’une certaine manière, car je vois les choses diffé­rem­ment lors­qu’elles ne vont pas dans la bonne direc­tion. Je me suis entouré de personnes vrai­ment formi­dables. Je suis très heureux avec les personnes qui m’en­tourent. C’est ce qui compte le plus pour moi. Peu importe ce qui se passe sur le court, en termes de résul­tats, tout le reste est un bonus. Je vis égale­ment le sport d’une manière très diffé­rente main­te­nant, de manière plus détendue, mais je donne tout ce que j’ai. C’est un équi­libre entre tout. Donc oui, je suis très heureux. »