Abattu dimanche après sa troi­sième défaite en finale de Grand Chelem, contre Sinner à l’Open d’Australie, Alexander Zverev a été consolé par son bour­reau.

Dans des propos relayés par Ubitennis, le numéro 1 mondial Jannik Sinner s’est exprimé sur ce moment fort avant la cérémonie.

« Pour nous, joueurs, la douleur d’une défaite est plus forte que la joie d’une victoire, nous sommes toujours plus atta­chés à ce que nous ne pouvons pas faire. Pour Sascha, c’était un moment diffi­cile, j’ai essayé de l’en­cou­rager. Il mérite plus que quiconque de gagner un Grand Chelem. »