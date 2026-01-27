Alors que Novak Djokovic s’est qualifié pour les quarts de finale de l’Open d’Australie sans jouer, suite à l’abandon de son adver­saire, Jakub Mensik, la majo­rité des spécia­listes et obser­va­teurs s’ac­cordent pour dire que c’est une aubaine pour le Serbe, qui aura 39 ans en mai prochain et dont le physique commence logi­que­ment à flancher.

Mais pour les prin­ci­paux inté­ressés, à savoir les joueurs, pour qui le rythme est une donnée déter­mi­nante, cela ne semble pas aussi évident.

Et comme l’avait expliqué Daniil Medvedev après son élimi­na­tion en huitièmes de finale, Jannik Sinner a confirmé en confé­rence de presse qu’une telle pause au milieu d’un tournoi pouvait être pertur­bant. Extraits.

Q. Je sais que ce n’est pas quelque chose qui vous préoc­cupe pour l’ins­tant, mais Novak Djokovic s’est qualifié pour les quarts de finale sans jouer. Dans quelle mesure cela peut‐il être un avan­tage à la fin d’un Grand Chelem ?

JANNIK SINNER : Je ne sais pas. Je suis en quarts de finale main­te­nant. Mon prochain match sera très diffi­cile, tout comme celui de Novak. Il y a des aspects posi­tifs et néga­tifs. Dans ce sport, cela peut arriver. Il a toujours eu des matchs assez rapides. Parfois, cela peut aussi perturber un peu le rythme. En même temps, cela peut vous donner un peu plus d’énergie que votre adver­saire. Cela dépend. Je pense que rien n’a vrai­ment changé. Je vais rester concentré sur ce que j’ai à faire. J’ai un match diffi­cile devant moi, qui sera un quart de finale très diffi­cile, que ce soit contre Casper ou Ben. Je vais me concen­trer là‐dessus. Si j’ar­rive en demi‐finale, je serai très heureux. Sinon, ce sera quand même un excellent Grand Chelem pour moi.