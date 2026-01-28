Qualifié pour la troisième année d’affilée en demi‐finales de l’Open d’Australie, suite à sa victoire autoritaire face à Ben Shelton ce mercredi, Jannik Sinner confirme qu’il est presque intouchable face aux autres joueurs du circuit, à l’exception évidemment de Carlos Alcaraz.
Justement interrogé sur cette domination qui semble de plus en plus évidente et importante, lors de son passage en conférence de presse d’après match, l’Italien a refusé de confirmer cette tendance, assurant qu’il ne s’en préoccupe pas. Extraits.
Q. Carlos (Alcaraz) et vous avez été très dominants jusqu’à présent dans ce tournoi. Avez‐vous l’impression que vous creusez l’écart entre vous deux et les joueurs qui vous suivent au classement ?
JANNIK SINNER : Je ne peux parler que de mon point de vue, non, et je ne suis pas quelqu’un qui s’intéresse à cela, vous savez. Je me retrouve en demi‐finale. J’ai dû surmonter des défis très difficiles. Chaque jour et chaque jour de match, nous ne prenons jamais l’adversaire à la légère. Nous essayons de maximiser mon potentiel, et on ne peut pas toujours donner 100 %, et c’est normal. Honnêtement, c’est tout. Je suis quelqu’un qui vit beaucoup dans le moment présent. Comme je l’ai dit, je suis très heureux d’être à nouveau en demi‐finale. La saison est longue. Beaucoup de choses peuvent changer. De grands, de très grands joueurs arrivent. Novak (Djokovic) est toujours là, et Sascha (Zverev) joue un tennis formidable. Beaucoup de choses peuvent changer. En même temps, j’essaie juste de faire de mon mieux, et c’est tout.
Publié le mercredi 28 janvier 2026 à 15:11