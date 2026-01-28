Qualifié pour la troi­sième année d’af­filée en demi‐finales de l’Open d’Australie, suite à sa victoire auto­ri­taire face à Ben Shelton ce mercredi, Jannik Sinner confirme qu’il est presque intou­chable face aux autres joueurs du circuit, à l’ex­cep­tion évidem­ment de Carlos Alcaraz.

Justement inter­rogé sur cette domi­na­tion qui semble de plus en plus évidente et impor­tante, lors de son passage en confé­rence de presse d’après match, l’Italien a refusé de confirmer cette tendance, assu­rant qu’il ne s’en préoc­cupe pas. Extraits.

Q. Carlos (Alcaraz) et vous avez été très domi­nants jusqu’à présent dans ce tournoi. Avez‐vous l’im­pres­sion que vous creusez l’écart entre vous deux et les joueurs qui vous suivent au classement ?

JANNIK SINNER : Je ne peux parler que de mon point de vue, non, et je ne suis pas quel­qu’un qui s’in­té­resse à cela, vous savez. Je me retrouve en demi‐finale. J’ai dû surmonter des défis très diffi­ciles. Chaque jour et chaque jour de match, nous ne prenons jamais l’ad­ver­saire à la légère. Nous essayons de maxi­miser mon poten­tiel, et on ne peut pas toujours donner 100 %, et c’est normal. Honnêtement, c’est tout. Je suis quel­qu’un qui vit beau­coup dans le moment présent. Comme je l’ai dit, je suis très heureux d’être à nouveau en demi‐finale. La saison est longue. Beaucoup de choses peuvent changer. De grands, de très grands joueurs arrivent. Novak (Djokovic) est toujours là, et Sascha (Zverev) joue un tennis formi­dable. Beaucoup de choses peuvent changer. En même temps, j’es­saie juste de faire de mon mieux, et c’est tout.