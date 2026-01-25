Après être passé tout près de l’abandon et de l’éli­mi­na­tion de l’Open d’Australie face à Spizzirri au tour précé­dent, Jannik Sinner, fina­le­ment vain­queur en quatre sets grâce notam­ment à la ferme­ture du toit consé­cu­tive à la nouvelle règle en vigueur concer­nant la chaleur, a peut‐être traversé le pire moment de son tournoi.

Alors qu’il sera opposé à Luciano Darderi, ce lundi pour une place en quarts de finale, où il sera gran­dis­sime favori, le double tenant du titre a tenu à rappeler en confé­rence de presse les qualités de son compa­triote, qui n’est pas 25e mondial pour rien.

« C’est un joueur qui sait tout faire. Il sert très bien, j’ai vu un peu du premier set aujourd’hui. Il joue chaque point comme si c’était le dernier, c’est un battant, il a beau­coup de qualités, donc ce sera un match très inté­res­sant. Je suis très heureux d’être à nouveau en deuxième semaine d’un Grand Chelem, c’est formi­dable pour moi et c’est formi­dable d’avoir encore trois Italiens en lice. Il y a beau­coup d’Italie ici aussi, voyons comment les choses se passent et espé­rons que ce sera un beau match. »