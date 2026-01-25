Après être passé tout près de l’abandon et de l’élimination de l’Open d’Australie face à Spizzirri au tour précédent, Jannik Sinner, finalement vainqueur en quatre sets grâce notamment à la fermeture du toit consécutive à la nouvelle règle en vigueur concernant la chaleur, a peut‐être traversé le pire moment de son tournoi.
Alors qu’il sera opposé à Luciano Darderi, ce lundi pour une place en quarts de finale, où il sera grandissime favori, le double tenant du titre a tenu à rappeler en conférence de presse les qualités de son compatriote, qui n’est pas 25e mondial pour rien.
« C’est un joueur qui sait tout faire. Il sert très bien, j’ai vu un peu du premier set aujourd’hui. Il joue chaque point comme si c’était le dernier, c’est un battant, il a beaucoup de qualités, donc ce sera un match très intéressant. Je suis très heureux d’être à nouveau en deuxième semaine d’un Grand Chelem, c’est formidable pour moi et c’est formidable d’avoir encore trois Italiens en lice. Il y a beaucoup d’Italie ici aussi, voyons comment les choses se passent et espérons que ce sera un beau match. »
Publié le dimanche 25 janvier 2026 à 19:31