Alors qu’il aura 41 ans dans deux mois et qu’il dispute l’ultime saison de sa carrière, Stan Wawrinka a réalisé un petit exploit en se qualifiant pour le troisième tour de l’Open d’Australie, suite à sa victoire en cinq sets face au qualifié français, Arthur Gea.
Une performance significative alors que le Suisse n’avait plus atteint ce stade de la compétition à Melbourne depuis 2020, où il avait atteint les quarts de finale.
Dans l’émission Sans Filet sur Winamax TV, notre confrère Benoît Maylin a tenu à rendre hommage à la prestation de « Stan The Man ».
🤯 « Je suis sur le cul de la performance de Wawrinka, avec les années tu ne les gagnes plus ces matchs normalement. Que ce soit tennistiquement, physiquement et mentalement, il m’a impressionné. »— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) January 22, 2026
🗣️ @BenoitMaylin pic.twitter.com/84IMo06gUV
« Ce qui m’a vraiment impressionné, c’est que petit à petit dans ce domino de jeu qui est très important, Stan a avancé en étant de plus en plus proche de la ligne de fond de court et que Arthur, petit à petit, a reculé. Cela n’a l’air de rien mais tu vas parcourir quelques petits centimètres de plus, tu vas être sur la défensive, ce n’est pas toi qui va contrôler le point en premier. Et on voyait que c’était Stan qui faisait la faute parce qu’il tentait, et ça aussi, dans la tête, c’est quelque chose d’important. Ce n’est pas l’autre qui est au dessus de toi, c’est toi qui fait les erreurs. À toi de corriger ces erreurs parce que, apparamment, tu es au dessus. C’est tout un travail, on voyait qu’il regardait Magnus Norman (son coach). C’est aussi fou pour Arthur de se dire que tu affrontes une légende, parce que Stan fait partie des légendes, c’est obligatoire. On pensait qu’il ne les gagnait plus ces matchs, et ben si. Donc je suis sur le cul de la performance de Stan Wawrinka, et tennistiquement, et physiquement, et mentalement. Et pourtant, c’est un gars qui a gagné trois tournois du Grand Chelem. C’est un gars qui a fait partie de cette folie d’avoir réussi à gagner plusieurs tournois du Grand Chelem parmi les dingues (Federer, Nadal, Djokovic). Mais je pensais que c’était fini. Et bien non. »
Publié le jeudi 22 janvier 2026 à 19:15