Présent à l’Open d’Australie pour un match d’exhibition en double, prévu samedi avec d’anciens numéros un mondiaux, Roger Federer s’est entraîné sur la Rod Laver Arena ce vendredi.
Affuté, inspiré et vainqueur d’un tie‐break contre Casper Ruud (actuel 13e mondial), le Suisse a impressionné les observateurs.
Estoy seguro que si Federer estuviese sano, pese a su edad, estaría todavía entre los mejores del mundo.— José Morón (@jmgmoron) January 16, 2026
Vaya clase. pic.twitter.com/nPn4Xpls8l
« Je suis sûr que si Federer était en bonne santé, malgré son âge, il serait toujours parmi les meilleurs au monde. Quelle classe ! », a réagi le journaliste espagnol José Moron, suivi par plus de 88 000 personnes sur les réseaux sociaux.
Publié le vendredi 16 janvier 2026 à 10:57