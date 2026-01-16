Présent à l’Open d’Australie pour un match d’exhibition en double, prévu samedi avec d’anciens numéros un mondiaux, Roger Federer s’est entraîné sur la Rod Laver Arena ce vendredi.

Affuté, inspiré et vain­queur d’un tie‐break contre Casper Ruud (actuel 13e mondial), le Suisse a impres­sionné les observateurs.

Estoy seguro que si Federer estu­viese sano, pese a su edad, estaría todavía entre los mejores del mundo.



« Je suis sûr que si Federer était en bonne santé, malgré son âge, il serait toujours parmi les meilleurs au monde. Quelle classe ! », a réagi le jour­na­liste espa­gnol José Moron, suivi par plus de 88 000 personnes sur les réseaux sociaux.