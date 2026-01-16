AccueilOpen d'Australie"Je suis sûr que si Federer était en bonne santé, malgré son...
« Je suis sûr que si Federer était en bonne santé, malgré son âge, il serait toujours parmi les meilleurs joueurs au monde », estime José Moron

Présent à l’Open d’Australie pour un match d’exhibition en double, prévu samedi avec d’anciens numéros un mondiaux, Roger Federer s’est entraîné sur la Rod Laver Arena ce vendredi. 

Affuté, inspiré et vain­queur d’un tie‐break contre Casper Ruud (actuel 13e mondial), le Suisse a impres­sionné les observateurs. 

« Je suis sûr que si Federer était en bonne santé, malgré son âge, il serait toujours parmi les meilleurs au monde. Quelle classe ! », a réagi le jour­na­liste espa­gnol José Moron, suivi par plus de 88 000 personnes sur les réseaux sociaux. 

Publié le vendredi 16 janvier 2026 à 10:57

