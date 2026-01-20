AccueilOpen d'Australie"Je trouve ça grotesque et ridicule. Si Naomi Osaka a le droit...
Open d'Australie

« Je trouve ça grotesque et ridi­cule. Si Naomi Osaka a le droit d’en­trer comme ça sur le court, Alcaraz peut dire demain : ‘moi j’ai envie d’ar­river en torero avec un tapis rouge’  », lâche Bertrand Milliard

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

La tenue de Naomi Osaka lors de son entrée sur la Rod Laver Arena, pour le premier tour de l’Open d’Australie, a logi­que­ment beau­coup fait beau­coup parler. 

Le jour­na­liste et commen­ta­teur d’Eurosport France, Bertrand Milliard, n’a pas du tout apprécié le « spectacle ». 

« Honnêtement, c’est grotesque. Si Naomi Osaka a le droit de rentrer comme ça sur le court, demain, Alcaraz peut dire : ‘moi j’ai envie de rentrer en torero’, avec un tapis rouge. De Minaur, Australien, peut venir en maillot de bain avec des tongues et une planche de surf. Jusqu’où peut‐on aller pour se faire remar­quer ? On sait que Wimbledon donne des tenues pour les très grands cham­pions, mais ça reste classe et à l’image du tournoi. Là, ça n’a rien à faire sur un match de tennis. On n’est pas sur un défilé de mode. Je trouve ça ridi­cule. Et pour­quoi elle ? Est‐ce que chaque demande serait étudiée de la même façon ? Est‐ce que chaque joueur, chaque joueuse, a le droit de rentrer sur le court avec des tenues qui n’ont rien à voir avec le tennis ? Je trouve que ce n’est pas une bonne idée. »

Publié le mardi 20 janvier 2026 à 14:44

