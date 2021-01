Nous avons joint Jean-René Lisnard pour le questionner sur la situation en Australie. Le fondateur de l’Elite Tennis Center est plutôt pragmatique par rapport aux évènements en Australie. « Quand on connait la fiabilité des tests donc je ne suis pas surpris. Dans la situation actuelle, il y aura toujours des injustices, il faut accepter cette donnée. Il est clair qu’un joueur qui n’aura pas pu taper dans la balle pendant sa quarantaine sera forcément désavantagé par rapport aux autres, cela on ne peut le nier. Mais j’ai aussi envie de dire que tout le monde savait où il allait et les risques qui étaient liés. L’essentiel est ailleurs. Il faut qu’il y ait du tennis et c’est ce qui est le plus important. Sans tous les efforts de Tennis Australia on ne sait pas où en serait le circuit aujourd’hui«