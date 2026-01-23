Il est rare de voir la femme d’un joueur, ou le mari d’une joueuse, s’ex­primer publi­que­ment sur un fait de match.

C’est pour­tant bien ce qu’a décidé de faire la femme de Novak Djokovic, Jelena, à propos de la petite embrouille entre Naomi Osaka et Sorana Cirstea au cours de leur match comp­tant pour le deuxième tour de l’Open d’Australie. Pour rappel, la Japonaise s’est encou­ragée à plusieurs reprises avec des « Come on » avant les deuxièmes services de la Roumaine, ce que cette dernière a très peu apprécié.

Et après avoir fait part de son incom­pré­hen­sion avec une pique à peine dissi­mulée contre Osaka et l’ar­bitre du match, Jelena a décidé d’en rajouter une couche sur l’at­ti­tude de la première. Ambiance…

« Il n’y a rien de mal à se motiver, et ce n’est même pas le sujet de ce commen­taire, désolé de ne pas avoir été assez clair. Il s’agit de savoir quand et comment. En tant que joueuse profes­sion­nelle, elle devrait savoir que ce n’est certai­ne­ment PAS entre le premier et le deuxième service de son adver­saire. À moins que vous ne vouliez provo­quer. Dans ce cas, je ne vois pas pour­quoi elle fait semblant d’être surprise à la fin que Sorana se soit sentie provo­quée. Naomi est encou­ragée par ses fans pour s’être motivée, c’est génial. Je ne l’avais juste jamais vue faire ça à une autre joueuse, alors j’ai pensé qu’il y avait eu un chan­ge­ment de règle ou quelque chose comme ça. »