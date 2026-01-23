Il est rare de voir la femme d’un joueur, ou le mari d’une joueuse, s’exprimer publiquement sur un fait de match.
C’est pourtant bien ce qu’a décidé de faire la femme de Novak Djokovic, Jelena, à propos de la petite embrouille entre Naomi Osaka et Sorana Cirstea au cours de leur match comptant pour le deuxième tour de l’Open d’Australie. Pour rappel, la Japonaise s’est encouragée à plusieurs reprises avec des « Come on » avant les deuxièmes services de la Roumaine, ce que cette dernière a très peu apprécié.
Et après avoir fait part de son incompréhension avec une pique à peine dissimulée contre Osaka et l’arbitre du match, Jelena a décidé d’en rajouter une couche sur l’attitude de la première. Ambiance…
« Il n’y a rien de mal à se motiver, et ce n’est même pas le sujet de ce commentaire, désolé de ne pas avoir été assez clair. Il s’agit de savoir quand et comment. En tant que joueuse professionnelle, elle devrait savoir que ce n’est certainement PAS entre le premier et le deuxième service de son adversaire. À moins que vous ne vouliez provoquer. Dans ce cas, je ne vois pas pourquoi elle fait semblant d’être surprise à la fin que Sorana se soit sentie provoquée. Naomi est encouragée par ses fans pour s’être motivée, c’est génial. Je ne l’avais juste jamais vue faire ça à une autre joueuse, alors j’ai pensé qu’il y avait eu un changement de règle ou quelque chose comme ça. »
