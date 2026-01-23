Lors de son match face à Cirstea, Naomi n’a pas eu un comportement exemplaire.
Bien qu’il ne faille pas se focaliser sur son entrée sur le court encore très spectaculaire, il est clair que s’encourager après que la première balle de service de son adversaire soit faute n’est pas vraiment un acte de fair play, c’est le moins que l’on puisse dire.
C’est d’ailleurs pour cette raison que Cirstea a proposé une poignée de main glaciale à l’issue de ce duel, le dernier pour la Roumaine en Australie puisqu’elle arrêtera sa carrière à l’issue de cette saison.
Sorana Cirstea didn’t like Naomi Osaka saying « come on ! » between the Romanian’s serves, and told her « You have no idea what fair play is » as they shook hands.— ABC SPORT (@abcsport) January 22, 2026
Naomi Osaka was asked on court about the incident, but then walked back her words in the press conference.
« Tu n’as aucune idée de ce qu’est le fair‐play » a expliqué Sorana avec justesse.
Un incident qui a visiblement choqué, Jelena Djokovic, la femme de Novak puisqu’elle a clairement pris la défende de la Roumaine.
Jelena Djokovic on the Osaka/Cirstea incident. https://t.co/JvjEnNBB6G— José Morgado (@josemorgado) January 23, 2026
« Il est irrespectueux d’applaudir la première erreur au service de quelqu’un. Je suis surprise que l’arbitre de chaise et Osaka ait pensé que c’était juste ? Y a‑t‐il eu des changements de règles que j’ai manqués ? »
