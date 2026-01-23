Lors de son match face à Cirstea, Naomi n’a pas eu un compor­te­ment exemplaire.

Bien qu’il ne faille pas se foca­liser sur son entrée sur le court encore très spec­ta­cu­laire, il est clair que s’en­cou­rager après que la première balle de service de son adver­saire soit faute n’est pas vrai­ment un acte de fair play, c’est le moins que l’on puisse dire.

C’est d’ailleurs pour cette raison que Cirstea a proposé une poignée de main glaciale à l’issue de ce duel, le dernier pour la Roumaine en Australie puis­qu’elle arrê­tera sa carrière à l’issue de cette saison.

Sorana Cirstea didn’t like Naomi Osaka saying « come on ! » between the Romanian’s serves, and told her « You have no idea what fair play is » as they shook hands.



Naomi Osaka was asked on court about the inci­dent, but then walked back her words in the press confe­rence.



— ABC SPORT (@abcsport) January 22, 2026

« Tu n’as aucune idée de ce qu’est le fair‐play » a expliqué Sorana avec justesse.

Un inci­dent qui a visi­ble­ment choqué, Jelena Djokovic, la femme de Novak puis­qu’elle a clai­re­ment pris la défende de la Roumaine.

Jelena Djokovic on the Osaka/Cirstea inci­dent. https://t.co/JvjEnNBB6G — José Morgado (@josemorgado) January 23, 2026

« Il est irres­pec­tueux d’ap­plaudir la première erreur au service de quel­qu’un. Je suis surprise que l’ar­bitre de chaise et Osaka ait pensé que c’était juste ? Y a‑t‐il eu des chan­ge­ments de règles que j’ai manqués ? »