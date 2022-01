La mobi­li­sa­tion se met en place autour de Nole. Les parents du numéro 1 mondial se sont large­ment exprimés sur divers médias tenant chacun un rôle précis dans ce mode de communication.

On atten­dait donc logi­que­ment la sortie de la femme de Nole. Elle a donc donné un message de paix et de calme, complé­tant ainsi un dispo­sitif bien huilée.

« La seule loi que nous devons tous respecter à toutes les fron­tières est l’amour et le respect d’un autre être humain. L’amour et le pardon ne sont jamais une erreur, mais une force puis­sante. Je prends de grandes respi­ra­tions pour me calmer et trouver de la grati­tude et de la compré­hen­sion en ce moment pour tout ce qui se passe » a déclaré Jelena Djokovic