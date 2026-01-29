Alors qu’il menait deux sets à zéro et qu’il était en train de réaliser le match référence de sa carrière face à Novak Djokovic, en quarts de finale de l’Open d’Australie, Lorenzo Musetti a été contraint d’abandonner après avoir ressenti une forte douleur au niveau de la jambe droite.
Une décision très frustrante pour l’Italien qui ne pouvait clairement plus défendre ses chances tout en prenant des risques pour la suite de sa saison, voire même de sa carrière.
C’est toute la teneur du propos de notre confrère, José Moron, après l’intervention d’un internaute estimant que Musetti aurait dû se faire violence. Et l’exemple de Rafael Nadal ici‐même il y a trois ans est plus que parlant.
Sobre lo que dice este tuitero, de que Musetti debió FORZAR y no retirarse ante Djokovic teniendo tan cerca la victoria…— José Morón (@jmgmoron) January 28, 2026
Déjenme recordarles lo de Nadal en 2023.
El balear se rompió ante McDonald. Forzó. No quiso retirarse. ¿Saben qué le pasó ?
Se rompió el músculo por… https://t.co/zOWBhotk1X pic.twitter.com/HvMGscvSWr
« À propos de ce que dit cet utilisateur de Twitter, selon lequel Musetti aurait dû FORCER et ne pas abandonner face à Djokovic alors que la victoire était si proche… Laissez‐moi vous rappeler ce qui est arrivé à Nadal en 2023. Le Majorquin s’est blessé face à McDonald. Il a forcé. Il n’a pas voulu abandonner. Savez‐vous ce qui lui est arrivé ? Il s’est complètement déchiré le muscle et même un peu le tendon. La blessure était si grave qu’elle a mis fin à sa carrière. Il n’a plus jamais été le même. Personne ne saura ce qui se serait passé si Rafa s’était retiré au moment où il s’est blessé et n’avait pas forcé. Peut‐être que cela aurait été similaire, mais quand on force alors qu’on est blessé, on s’expose uniquement à se blesser encore plus. Musetti a parfaitement fait de se retirer. Il risque d’être absent pendant plusieurs mois, sans compter que s’il avait gagné, il n’aurait pas pu disputer son match de demi‐finale contre Sinner. »
