Alors qu’il menait deux sets à zéro et qu’il était en train de réaliser le match réfé­rence de sa carrière face à Novak Djokovic, en quarts de finale de l’Open d’Australie, Lorenzo Musetti a été contraint d’aban­donner après avoir ressenti une forte douleur au niveau de la jambe droite.

Une déci­sion très frus­trante pour l’Italien qui ne pouvait clai­re­ment plus défendre ses chances tout en prenant des risques pour la suite de sa saison, voire même de sa carrière.

C’est toute la teneur du propos de notre confrère, José Moron, après l’in­ter­ven­tion d’un inter­naute esti­mant que Musetti aurait dû se faire violence. Et l’exemple de Rafael Nadal ici‐même il y a trois ans est plus que parlant.

Sobre lo que dice este tuitero, de que Musetti debió FORZAR y no reti­rarse ante Djokovic teniendo tan cerca la victoria…



Déjenme recor­darles lo de Nadal en 2023.



El balear se rompió ante McDonald. Forzó. No quiso reti­rarse. ¿Saben qué le pasó ?



Se rompió el músculo por… https://t.co/zOWBhotk1X pic.twitter.com/HvMGscvSWr — José Morón (@jmgmoron) January 28, 2026

« À propos de ce que dit cet utili­sa­teur de Twitter, selon lequel Musetti aurait dû FORCER et ne pas aban­donner face à Djokovic alors que la victoire était si proche… Laissez‐moi vous rappeler ce qui est arrivé à Nadal en 2023. Le Majorquin s’est blessé face à McDonald. Il a forcé. Il n’a pas voulu aban­donner. Savez‐vous ce qui lui est arrivé ? Il s’est complè­te­ment déchiré le muscle et même un peu le tendon. La bles­sure était si grave qu’elle a mis fin à sa carrière. Il n’a plus jamais été le même. Personne ne saura ce qui se serait passé si Rafa s’était retiré au moment où il s’est blessé et n’avait pas forcé. Peut‐être que cela aurait été simi­laire, mais quand on force alors qu’on est blessé, on s’ex­pose unique­ment à se blesser encore plus. Musetti a parfai­te­ment fait de se retirer. Il risque d’être absent pendant plusieurs mois, sans compter que s’il avait gagné, il n’au­rait pas pu disputer son match de demi‐finale contre Sinner. »