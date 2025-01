Rebondissant sur les propos de Novak Djokovic, qui évoquait l’idée de moder­niser le tennis notam­ment pendant les chan­ge­ments de côté en prenant exemple sur les sports US, la très discrète Jessica Pegula a emboîté le pas du Serbe en expli­quant que l’évo­lu­tion était nécessaire.

« Le tennis a toujours été un un sport étouf­fant et arro­gant. À l’époque où les médias sociaux n’exis­taient pas, vous aviez telle­ment plus de person­na­lité au tennis, proba­ble­ment parce que ces choses ne restaient pas avec vous pour toujours. Je pense que cela se voit même lorsque les gens pensent que Novak (Djokovic) est un méchant ou que Nick (Kyrgios) est le méchant et d’autres choses de ce genre. Je pense que les fans aiment supposer qu’ils savent et qu’ils placent ces personnes dans ces rôles. »