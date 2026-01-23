Les interviews sur le court après les matchs dérivent très souvent sur des sujets hors tennis.
Et c’est ce qu’il s’est passé après la victoire d’Alex de Minaur contre Frances Tiafoe au troisième tour de l’Open d’Australie (6−3, 6–4, 7–5), lorsque l’intervieweur, la légende Jim Courier, a interrogé le 6e joueur mondial sur l’organisation de son mariage avec la joueuse britannique Katie Boulter (113e mondiale).
Jim Courier : « Nous savons tous à quel point vous voulez remporter de grandes victoires, mais vous avez déjà décroché une victoire importante cette année. Vous et votre fiancée allez vous marier en 2026. Félicitations à vous et à Katie. Dans quelle mesure comptez‐vous vous impliquer dans l’organisation du mariage ou allez‐vous laisser Katie s’en occuper ? »
Alex de Minaur : « Tu doutes de moi, Jim ? »
Jim Courier : « Je doute vraiment de toi. »
Alex de Minaur : « C’est comme une relation à 50/50, non ? »
Jim Courier : « Tu n’as jamais été marié. Tu ne sais pas. Tu es sur le point de devenir actionnaire à 49 % d’une super entreprise. »
Alex de Minaur : « Honnêtement, comme nous sommes tous les deux joueurs de tennis et que nous avons tous les deux un emploi du temps chargé, nous faisons tout ce que nous pouvons ensemble. Jusqu’à présent, j’ai participé à certaines décisions. Je suis sûr que lorsqu’il s’agira des détails concernant les serviettes, les fleurs et la décoration, ce ne sera pas mon fort, je laisserai cela à Katie. »
Alex de Minaur after reaching 5th straight Australian Open R16— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 23, 2026
Courier : “We all know how much you want the big wins, but you already locked in a huge win this year. You and your fiancée are getting married this year. Congratulations to you and Katie. How involved are you… pic.twitter.com/bP1pYd6JZn
Pour le moment concentré sur le tennis, Alex de Minaur affrontera Alexander Bublik ou Tomas Martin Etcheverry en huitièmes de finale à Melbourne.
Publié le vendredi 23 janvier 2026 à 12:58