Les inter­views sur le court après les matchs dérivent très souvent sur des sujets hors tennis.

Et c’est ce qu’il s’est passé après la victoire d’Alex de Minaur contre Frances Tiafoe au troi­sième tour de l’Open d’Australie (6−3, 6–4, 7–5), lorsque l’in­ter­vie­weur, la légende Jim Courier, a inter­rogé le 6e joueur mondial sur l’or­ga­ni­sa­tion de son mariage avec la joueuse britan­nique Katie Boulter (113e mondiale).

Jim Courier : « Nous savons tous à quel point vous voulez remporter de grandes victoires, mais vous avez déjà décroché une victoire impor­tante cette année. Vous et votre fiancée allez vous marier en 2026. Félicitations à vous et à Katie. Dans quelle mesure comptez‐vous vous impli­quer dans l’or­ga­ni­sa­tion du mariage ou allez‐vous laisser Katie s’en occuper ? »

Alex de Minaur : « Tu doutes de moi, Jim ? »

Jim Courier : « Je doute vrai­ment de toi. »

Alex de Minaur : « C’est comme une rela­tion à 50/50, non ? »

Jim Courier : « Tu n’as jamais été marié. Tu ne sais pas. Tu es sur le point de devenir action­naire à 49 % d’une super entre­prise. »

Alex de Minaur : « Honnêtement, comme nous sommes tous les deux joueurs de tennis et que nous avons tous les deux un emploi du temps chargé, nous faisons tout ce que nous pouvons ensemble. Jusqu’à présent, j’ai parti­cipé à certaines déci­sions. Je suis sûr que lors­qu’il s’agira des détails concer­nant les serviettes, les fleurs et la déco­ra­tion, ce ne sera pas mon fort, je lais­serai cela à Katie. »

Pour le moment concentré sur le tennis, Alex de Minaur affron­tera Alexander Bublik ou Tomas Martin Etcheverry en huitièmes de finale à Melbourne.