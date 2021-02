Consultant pour la chaîne aus­tra­lienne Nine Network, qui va dif­fu­ser l’Open d’Australie, l’Américain Jim Courier a subi la même qua­ran­taine que tous les autres joueurs avec notam­ment un test par jour et une sor­tie limi­tée. Excité de com­men­ter ce pre­mier Grand Chelem de l’an­née, l’an­cien numé­ro 1 mon­dial a tenu à défendre une nou­velle fois Novak Djokovic dans les colonnes du quo­ti­dien The Age.

Pour rap­pel, le numé­ro 1 mon­dial avait envoyé une lettre au patron de Tennis Australia, Craig Tiley, en récla­mant des meilleures condi­tions pour ceux et celles qui ont été obli­gés de res­pec­ter une qua­ran­taine stricte dans leur chambre après un cas contact.

« Les gens doivent gar­der cela en pers­pec­tive. Ce qui est vrai­ment impor­tant de rete­nir, c’est que Novak n’avait besoin d’aucune des choses qu’il sug­gé­rait. C’était lui qui avait un bal­con et qui avait accès aux courts cinq heures par jour pour sa pré­pa­ra­tion. Ce qu’il deman­dait, c’é­tait de l’aide pour les joueurs qui vont essayer de le battre à l’Open d’Australie. C’est vrai­ment impor­tant à noter : il aidait les gens avec les­quels il allait riva­li­ser. Parce que même si cer­taines des choses qu’il a deman­dées étaient irréa­listes (la mai­son avec le court de ten­nis, par exemple), cela a tou­jours été fait avec l’in­ten­tion d’ai­der ses propres concurrents. »