Dès l’annonce connue concernant le refus d’accueillir les joueurs en décembre pour l’Open d’Australie, Tennis Channel a lance un débat autour des conséquences possibles pour le tournoi. Ce débat a eu lieu en présence de leurs deux consultants Paul Annacone et Jim Courier. Plutôt que céder à une forme de panique, Jim Courier qui connaît très bien les coulisses du monde du tennis est resté très positif : « Le plan précédent était que les joueurs allaient arriver à la mi-décembre afin qu’ils puissent être mis en quarantaine pendant 14 jours dans quelques hôtels de Melbourne. C’était déjà un changement par rapport au plan initial d’organiser des événements dans tout le pays et des joueurs en quarantaine à Brisbane et Perth et à différents endroits. Tout va maintenant se passer à Melbourne et peut-être que le plan a encore changé avec cette annonce puisque les joueurs ne vont certainement pas arrivés en décembre. Beaucoup de choses sont finalement dans l’air. Ce que je sais c’est que Craig Tiley et son équipe vont tout faire pour trouver des solutions, je n’ai aucun doute sur leur motivation » a commenté l’ancien joueur américain.

Il est vrai que l’on imagine mal l’annulation du tournoi d’autant qu’il devait permettre le retour de Roger Federer sur les courts.