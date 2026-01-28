Alors qu’il était dominé par Lorenzo Musetti en quarts de finale de l’Open d’Australie, mené deux sets à zéro et en grande difficulté dans le jeu ce mercredi sur la Rod Laver Arena, Novak Djokovic a eu la chance de voir son adversaire abandonner, en raison d’une blessure aux adducteurs.
Au micro de TNT Sports, l’ancien numéro 1 mondial Jim Courier a critiqué la performance du Serbe, qui devra considérablement élever le niveau vendredi face en demi‐finales face à Jannik Sinner.
« Il n’était pas satisfait de son niveau de jeu aujourd’hui (mercredi). Il s’entraînera dur avant sa demi‐finale. Mais il a du travail à faire, il devrait être dans l’avion pour rentrer chez lui. C’est un peu déconcertant de le voir dans une mauvaise journée. C’est peut‐être le jour de repos et le manque de rythme dû à l’absence de match au quatrième tour qui l’ont un peu déstabilisé. Si je faisais partie de son équipe, je voudrais qu’il s’entraîne dur pendant une heure, qu’il joue quelques points et qu’il essaie de mettre un peu d’intensité dans son jeu. Il n’était pas dans son assiette et il ne pourra pas se le permettre en demi‐finale », a estimé Courier.
« He should be on a plane home » ✈️
Jim Courier expects Djokovic to make the most of this opportunity and train hard to prepare for a huge semi‐final in Melbourne 👀
🇦🇺 Watch and stream the 2026 Australian Open live on TNT Sports and Discovery+ pic.twitter.com/TSRP4fVi8C
Qualifié pour le dernier carré alors qu’il n’a plus remporté le moindre set depuis samedi, en raison du forfait de Jakub Mensik et de l’abandon de Lorenzo Musetti, Novak Djokovic va tout de même défier le double tenant du titre dans deux jours. Et c’est presque un miracle !
Publié le mercredi 28 janvier 2026 à 12:51