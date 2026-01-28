AccueilOpen d'AustralieJim Courier : "Novak Djokovic devrait être dans l'avion pour rentrer chez...
Jim Courier : « Novak Djokovic devrait être dans l’avion pour rentrer chez lui. Si je faisais partie de son équipe, je sais ce que je lui dirais de faire »

Baptiste Mulatier

Alors qu’il était dominé par Lorenzo Musetti en quarts de finale de l’Open d’Australie, mené deux sets à zéro et en grande diffi­culté dans le jeu ce mercredi sur la Rod Laver Arena, Novak Djokovic a eu la chance de voir son adver­saire aban­donner, en raison d’une bles­sure aux adducteurs. 

Au micro de TNT Sports, l’an­cien numéro 1 mondial Jim Courier a critiqué la perfor­mance du Serbe, qui devra consi­dé­ra­ble­ment élever le niveau vendredi face en demi‐finales face à Jannik Sinner. 

« Il n’était pas satis­fait de son niveau de jeu aujourd’hui (mercredi). Il s’en­traî­nera dur avant sa demi‐finale. Mais il a du travail à faire, il devrait être dans l’avion pour rentrer chez lui. C’est un peu décon­cer­tant de le voir dans une mauvaise journée. C’est peut‐être le jour de repos et le manque de rythme dû à l’ab­sence de match au quatrième tour qui l’ont un peu désta­bi­lisé. Si je faisais partie de son équipe, je voudrais qu’il s’en­traîne dur pendant une heure, qu’il joue quelques points et qu’il essaie de mettre un peu d’in­ten­sité dans son jeu. Il n’était pas dans son assiette et il ne pourra pas se le permettre en demi‐finale », a estimé Courier.

Qualifié pour le dernier carré alors qu’il n’a plus remporté le moindre set depuis samedi, en raison du forfait de Jakub Mensik et de l’abandon de Lorenzo Musetti, Novak Djokovic va tout de même défier le double tenant du titre dans deux jours. Et c’est presque un miracle. 

