Invité spécial de l’émis­sion de Marion Bartoli, « Bartoli Time », sur RMC Sports, Jo‐Wilfried Tsonga a été invité à livrer son ressenti après la victoire de Carlos Alcaraz face à Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie.

S’il a tenu à insister sur la qualité de jeu encore excep­tion­nelle du Serbe à bientôt 39 ans, l’an­cien 4e joueur mondial, fonda­teur de l’aca­démie All In, s’est dit un peu rassuré de le voir craquer physi­que­ment lors de cette finale face à l’Espagnol après tant d’an­nées à dominer le circuit.

« C’est vrai que c’était diffi­cile parce que je les ai vu (Federer, Nadal et Djokovic) pendant 15 ans ne jamais craquer physi­que­ment, faire des matchs de cinq heures, six heures et puis revenir sur le tour d’après et rejouer six heure sur des perfor­mances excep­tion­nelles, faire des tour­nois en entier sans sour­ciller. Cela les rend humain de les voir un peu atteint physi­que­ment. Faudrait vrai­ment pas aimer le tennis pour ne pas être fan de tennis actuel­le­ment puis­qu’on a quand même la chance de voir des choses extra­or­di­naires. On a eu la finale entre Alcaraz et Sinner à Roland‐Garros, on a eu tous ces titres de l’un et de l’autre et puis on a Novak Djokovic qui se bat pour la gloire au milieu de ces deux‐là, et c’est assez exci­tant. Cet Open d’Australie était vrai­ment top. »