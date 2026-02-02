Invité spécial de l’émission de Marion Bartoli, « Bartoli Time », sur RMC Sports, Jo‐Wilfried Tsonga a été invité à livrer son ressenti après la victoire de Carlos Alcaraz face à Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie.
S’il a tenu à insister sur la qualité de jeu encore exceptionnelle du Serbe à bientôt 39 ans, l’ancien 4e joueur mondial, fondateur de l’académie All In, s’est dit un peu rassuré de le voir craquer physiquement lors de cette finale face à l’Espagnol après tant d’années à dominer le circuit.
« C’est vrai que c’était difficile parce que je les ai vu (Federer, Nadal et Djokovic) pendant 15 ans ne jamais craquer physiquement, faire des matchs de cinq heures, six heures et puis revenir sur le tour d’après et rejouer six heure sur des performances exceptionnelles, faire des tournois en entier sans sourciller. Cela les rend humain de les voir un peu atteint physiquement. Faudrait vraiment pas aimer le tennis pour ne pas être fan de tennis actuellement puisqu’on a quand même la chance de voir des choses extraordinaires. On a eu la finale entre Alcaraz et Sinner à Roland‐Garros, on a eu tous ces titres de l’un et de l’autre et puis on a Novak Djokovic qui se bat pour la gloire au milieu de ces deux‐là, et c’est assez excitant. Cet Open d’Australie était vraiment top. »
Publié le lundi 2 février 2026 à 15:55