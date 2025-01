Annoncé depuis plusieurs années comme l’un des grands espoirs du tennis mondial, Joao Fonseca est tout douce­ment en train de confirmer.

Auteur d’un début de saison canon, le Brésilien de 18 ans s’est tout simple­ment offert le 9e joueur mondial, Andrey Rublev, ce mardi au premier tour de l’Open d’Australie, après un match plein de maîtrise en trois sets.

Interrogé en confé­rence de presse d’après match sur ses idoles et inspi­ra­tions, l’ac­tuel 112e mondial n’a pas mis long­temps à répondre.

« Sur qui j’ai essayé de modeler mon jeu ? Je veux dire, mon idole a toujours été Roger. J’ai grandi en regar­dant Roger. Bien sûr, je pense que tout le monde voulait jouer comme lui. Mais j’ai même essayé, quand j’étais plus jeune, le revers à une main. J’ai essayé pendant une semaine, puis j’ai eu quelque chose dans le coude, et puis j’ai oublié, et j’ai recom­mencé à jouer à deux mains (sourire). Mais oui, c’est une idole pour moi. Il m’ins­pire. Guga (Kuerten), bien sûr, le Brésilien, il n’est pas seule­ment une idole en tant que joueur, mais aussi en tant que personne. C’est une personne telle­ment gentille. J’ai pu le rencon­trer, et oui, je pense que ces deux‐là sont mes idoles. »