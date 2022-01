Qualifié pour le tour final des quali­fi­ca­tions pour l’Open d’Australie après sa victoire sur le local Polmans (3–6, 6–0, 6–4), Joao Sousa, 140e joueur mondial, s’est exprimé sur le cas Djokovic à la suite de ce succès. Et le Portugais n’est pas tendre avec le numéro 1 mondial concer­nant son refus de la piqûre.

« Je respecte le fait qu’il se batte pour ce qu’il croit et je peux avoir de l’empathie pour ce qu’il vit en Australie, mais c’est un peu égoïste de sa part d’ar­river ici comme le seul joueur non vacciné. C’est diffi­cile pour nous, les joueurs, d’ac­cepter cela. De nombreux joueurs – ce n’est pas mon cas – ne voulaient pas se faire vacciner et ont été forcés de le faire pour pouvoir parti­ciper à des tour­nois. Il trouve un moyen de contourner ces règles. »