Le Belge David Goffin est très bien entré dans le tournoi en dominant aisément Jérémy Chardy (6-4, 6-3, 6-1). Ce succès confirme qu’il est en grande forme comme cela avait été le cas lors de l’ATP Cup. D’ailleurs selon son entraîneur, le Suédois Thomas Johansson, le Liégeois peut avoir beaucoup d’ambition cette saison (propos relayés par la RTBF) : « A la fin de la saison, nous avons eu une bonne discussion. David doit réaliser combien il est un bon joueur de tennis. Et lorsqu’il monte sur le court contre les cadors, il ne doit pas uniquement les affronter tennistiquement, il doit aussi les défier mentalement. Par le passé, il fuyait ce combat mental. Mais ce que j’ai vu lors de l’ATP Cup à Sydney contre Dimitrov et ensuite contre Nadal fut un très grand pas en avant. Il sait désormais que s’il joue son meilleur tennis et qu’il continue à appliquer ce qui a été travaillé, il peut battre n’importe qui. »