Consultant pour TNT Sports durant la quin­zaine de l’Open d’Australie, John McEnroe n’a rien loupé de la victoire convain­cante et écra­sante de Novak Djokovic contre Pedro Martinez au premier tour (6−3, 6–2, 6–2).

Malgré la belle perfor­mance du Serbe et son immense expé­rience, l’Américain doute qu’il puisse parvenir à battre les deux meilleurs joueurs du monde coup sur coup et soulever un 25e Grand Chelem.

« Au fond de lui‐même et à mon avis, non. Je ne pense pas qu’il puisse battre ces deux joueurs après avoir déjà disputé cinq matchs, c’est là le problème. C’est la réalité dont il a parlé. Beaucoup de gens pour­raient se demander : « Pourquoi continues‐tu à ce stade, tu n’as pas gagné depuis deux ans et tu es telle­ment habitué à gagner ? » Pourquoi pas, serait la ques­tion. À mes yeux, il est n° 3 mondial. Il a atteint quatre demi‐finales l’année dernière et a battu Alcaraz ici. Il doit penser qu’il peut encore gagner, sinon il ne joue­rait pas, ce qui est d’au­tant plus diffi­cile qu’il ne joue pas beaucoup. »