Consultant pour TNT Sports durant la quinzaine de l’Open d’Australie, John McEnroe n’a rien loupé de la victoire convaincante et écrasante de Novak Djokovic contre Pedro Martinez au premier tour (6−3, 6–2, 6–2).
Malgré la belle performance du Serbe et son immense expérience, l’Américain doute qu’il puisse parvenir à battre les deux meilleurs joueurs du monde coup sur coup et soulever un 25e Grand Chelem.
« Au fond de lui‐même et à mon avis, non. Je ne pense pas qu’il puisse battre ces deux joueurs après avoir déjà disputé cinq matchs, c’est là le problème. C’est la réalité dont il a parlé. Beaucoup de gens pourraient se demander : « Pourquoi continues‐tu à ce stade, tu n’as pas gagné depuis deux ans et tu es tellement habitué à gagner ? » Pourquoi pas, serait la question. À mes yeux, il est n° 3 mondial. Il a atteint quatre demi‐finales l’année dernière et a battu Alcaraz ici. Il doit penser qu’il peut encore gagner, sinon il ne jouerait pas, ce qui est d’autant plus difficile qu’il ne joue pas beaucoup. »
Publié le lundi 19 janvier 2026 à 17:17