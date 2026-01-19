AccueilOpen d'AustralieJohn McEnroe catégorique sur Novak Djokovic : "Voici son problème. Au fond...
Open d'Australie

John McEnroe caté­go­rique sur Novak Djokovic : « Voici son problème. Au fond de lui‐même et à mon avis, je ne pense pas qu’il puisse battre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner après avoir déjà disputé cinq matchs »

Thomas S
Par Thomas S

-

0

Consultant pour TNT Sports durant la quin­zaine de l’Open d’Australie, John McEnroe n’a rien loupé de la victoire convain­cante et écra­sante de Novak Djokovic contre Pedro Martinez au premier tour (6−3, 6–2, 6–2).

Malgré la belle perfor­mance du Serbe et son immense expé­rience, l’Américain doute qu’il puisse parvenir à battre les deux meilleurs joueurs du monde coup sur coup et soulever un 25e Grand Chelem. 

« Au fond de lui‐même et à mon avis, non. Je ne pense pas qu’il puisse battre ces deux joueurs après avoir déjà disputé cinq matchs, c’est là le problème. C’est la réalité dont il a parlé. Beaucoup de gens pour­raient se demander : « Pourquoi continues‐tu à ce stade, tu n’as pas gagné depuis deux ans et tu es telle­ment habitué à gagner ? » Pourquoi pas, serait la ques­tion. À mes yeux, il est n° 3 mondial. Il a atteint quatre demi‐finales l’année dernière et a battu Alcaraz ici. Il doit penser qu’il peut encore gagner, sinon il ne joue­rait pas, ce qui est d’au­tant plus diffi­cile qu’il ne joue pas beaucoup. »

Publié le lundi 19 janvier 2026 à 17:17

Article précédent
Le Français Arthur Gea, tombeur du 19e mondial et opposé à Stan Wawrinka au 2e tour : « Je l’en­cou­ra­geais à la télé­vi­sion. Ce sont des légendes. Mais je vais essayer de gagner »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.