Aux commen­taires du match entre Novak Djokovic et le qualifié portu­gais, Jaime Faria, ce mercredi au deuxième tour de l’Open d’Australie, John McEnroe est revenu après la rencontre sur la victoire du Serbe, qui a de nouveau perdu un set, comme au premier tour.

Forcément très attentif aux réac­tions d’Andy Murray dans la nouvelle box située juste à côté du court, l’an­cien cham­pion améri­cain a remarqué une certaine tension chez le néo‐coach britan­nique après la perte du deuxième set de son poulain.

« Djokovic était extrê­me­ment frustré. Il menait d’un set et d’un break. C’était un véri­table bolide. Mais Faria s’est réveillé et il a commencé à vrai­ment frapper dans la balle. C’est un joueur de grande taille, il mesure proba­ble­ment au moins 1,90 m. Il a du punch. J’ai bien observé Andy Murray pendant le match de Novak et j’ai remarqué qu’il commen­çait à devenir un peu nerveux à cause de ce qu’il se passait. Il suffit de regarder les deux premiers matches de Djokovic pour se rendre compte que ces jeunes joueurs jouent avec beau­coup de liberté. Ils sont tous les deux en dehors du top 100 et ils ont joué un tennis incroyable. Je pense qu’au début du troi­sième set, Djokovic était frustré en raison du niveau de son adversaire. »