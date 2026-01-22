« Le problème de Novak Djokovic, c’est qu’au fond de lui‐même et à mon avis, je ne pense pas qu’il puisse battre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner après avoir déjà disputé cinq matchs », décla­rait récem­ment John McEnroe au micro de TNT Sports.

Si Novak Djokovic a tenu son rang et passé ses deux premiers tours avec beau­coup de maîtrise à l’Open d’Australie, où il affron­tera le Néerlandais Botic van de Zandschulp pour une place en huitièmes de finale, McEnroe se pose toujours des ques­tions sur la forme du du Serbe.

« Je l’ai vu jouer proba­ble­ment un millier de fois, donc sa perfor­mance ne m’a pas parti­cu­liè­re­ment impres­sionné. Il a fait ce qu’il devait faire, et il l’a fait plusieurs centaines de fois. Il va bien. Il semblait un peu irri­table pour une raison quel­conque. Je ne sais pas trop pour­quoi, car le match n’a jamais été serré… Il avait l’air en forme. Ce n’est pas comme s’il avait l’air mal en point. Il avait l’air en pleine forme pour ses 38 ans, je peux vous le dire. Je dirais que gagner rapi­de­ment est le facteur le plus impor­tant. Nous le disons main­te­nant, mais rappelez‐vous l’US Open, c’est exac­te­ment ce qu’il a fait, puis il a eu deux jours de repos avant de jouer les demi‐finales, et il avait l’air épuisé. Je ne sais donc pas si cela a vrai­ment de l’im­por­tance », a déclaré l’Américain dans des propos relayés par Tennis365.