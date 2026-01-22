« Le problème de Novak Djokovic, c’est qu’au fond de lui‐même et à mon avis, je ne pense pas qu’il puisse battre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner après avoir déjà disputé cinq matchs », déclarait récemment John McEnroe au micro de TNT Sports.
Si Novak Djokovic a tenu son rang et passé ses deux premiers tours avec beaucoup de maîtrise à l’Open d’Australie, où il affrontera le Néerlandais Botic van de Zandschulp pour une place en huitièmes de finale, McEnroe se pose toujours des questions sur la forme du du Serbe.
« Je l’ai vu jouer probablement un millier de fois, donc sa performance ne m’a pas particulièrement impressionné. Il a fait ce qu’il devait faire, et il l’a fait plusieurs centaines de fois. Il va bien. Il semblait un peu irritable pour une raison quelconque. Je ne sais pas trop pourquoi, car le match n’a jamais été serré… Il avait l’air en forme. Ce n’est pas comme s’il avait l’air mal en point. Il avait l’air en pleine forme pour ses 38 ans, je peux vous le dire. Je dirais que gagner rapidement est le facteur le plus important. Nous le disons maintenant, mais rappelez‐vous l’US Open, c’est exactement ce qu’il a fait, puis il a eu deux jours de repos avant de jouer les demi‐finales, et il avait l’air épuisé. Je ne sais donc pas si cela a vraiment de l’importance », a déclaré l’Américain dans des propos relayés par Tennis365.
Publié le jeudi 22 janvier 2026 à 12:47