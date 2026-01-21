Invité à revenir sur la victoire en trois sets de Carlos Alcaraz face à Yannick Hanfmann, ce mercredi au deuxième tour de l’Open d’Australie (7–6(4), 6–3, 6–2, en 2h45 de jeu), John McEnroe, consultant star de TNT Sports, n’a pas été tendre.
Selon l’Américain et ancien numéro 1 mondial, l’Espagnol a même eu de la chance de remporter le premier set face à un joueur allemand souvent trop timide sur les points clés.
« Vous savez, il était un peu à côté de la plaque, Alcaraz, et Hanfmann a en fait eu des occasions précoces de prendre l’avantage et de déstabiliser Alcaraz. Il l’a fait un peu dans le premier set, et honnêtement, Alcaraz a eu de la chance de remporter ce set d’une certaine manière. Il n’a tout simplement pas très bien joué, bien sûr, les meilleurs joueurs veulent se réserver pour la deuxième semaine. Mais on ne peut pas compter là‐dessus. Il s’est toutefois installé au fur et à mesure que le match avançait et a commencé à mieux jouer. Il ne va pas regarder ce match et se dire : ‘Wow, d’accord, c’est là où je dois être’, car il a certainement encore une marge de progression. »
Publié le mercredi 21 janvier 2026 à 20:46