Invité à revenir sur la victoire en trois sets de Carlos Alcaraz face à Yannick Hanfmann, ce mercredi au deuxième tour de l’Open d’Australie (7–6(4), 6–3, 6–2, en 2h45 de jeu), John McEnroe, consul­tant star de TNT Sports, n’a pas été tendre.

Selon l’Américain et ancien numéro 1 mondial, l’Espagnol a même eu de la chance de remporter le premier set face à un joueur alle­mand souvent trop timide sur les points clés.

« Vous savez, il était un peu à côté de la plaque, Alcaraz, et Hanfmann a en fait eu des occa­sions précoces de prendre l’avan­tage et de désta­bi­liser Alcaraz. Il l’a fait un peu dans le premier set, et honnê­te­ment, Alcaraz a eu de la chance de remporter ce set d’une certaine manière. Il n’a tout simple­ment pas très bien joué, bien sûr, les meilleurs joueurs veulent se réserver pour la deuxième semaine. Mais on ne peut pas compter là‐dessus. Il s’est toute­fois installé au fur et à mesure que le match avan­çait et a commencé à mieux jouer. Il ne va pas regarder ce match et se dire : ‘Wow, d’ac­cord, c’est là où je dois être’, car il a certai­ne­ment encore une marge de progression. »