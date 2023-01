Véritable révé­la­tion de cette édition 2023 de Open d’Australie, l’Américain Ben Shelton, battu ce mercredi en quarts de finale par Tommy Paul, a impres­sionné et bluffé tous les spécia­listes et obser­va­teurs de par son jeu et sa matu­rité à seule­ment 20 ans. Consultant pour Eurosport, son illustre compa­triote, John McEnroe, lui prédit un avenir brillant.

« Je n’avais pas réalisé à quel point ce gamin était bon. Je l’ai vu un peu à l’US Open, il était un travail en cours. Mais il a parcouru un long chemin. Ce gars, pour moi, a une chance – on parle souvent d’hy­per­bole – mais ce gars a tout. Il a de la person­na­lité, il a du jeu, et je pense qu’il sera dans le top 5 mondial d’ici quelques années. »