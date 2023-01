Expert d’Eurosport pendant toute la quin­zaine austra­lienne, John McEnroe a tenu à saluer le 10e sacre de Novak Djokovic à l’Open d’Australie. L’ancien numéro un mondial en a égale­ment profité pour comparer une fois de plus le Serbe à ses éter­nels rivaux que sont Roger Federer et Rafael Nadal.

« Je ne sais pas combien il va encore remporter de Grand Chelem, mais il est diffi­cile de ne pas le voir en gagner au moins deux ou trois autres. Roger [Federer] en a gagné trois à après 35 ans, Rafa en a gagné trois égale­ment. Novak, qui en est à deux, est proba­ble­ment le meilleur de ces trois‐là sur le plan athlé­tique. Il n’a pas eu beau­coup de bles­sures, donc je pour­rais faci­le­ment le voir gagner encore quelques titres du Grand Chelem. Je le crois [quand le Serbe dit que c’est sa plus grande victoire, avec tout ce qui s’est passé l’année dernière]. Je n’ai jamais vu Novak aussi ému. Il est incroya­ble­ment résis­tant et c’est un atout consi­dé­rable pour notre jeu. C’est un athlète et un joueur phéno­ménal, ainsi qu’une personne phéno­mé­nale. Novak est passé maître dans l’art de se motiver, de trouver de nouvelles façons d’avoir faim, de faire ce qu’il faut pour s’amé­liorer. Il faut beau­coup de dévouement. »