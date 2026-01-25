On attendait avec impatience l’avis de John McEnroe qui semble en grande forme en tant que consultant lors de cet Open d’Australie.
Après avoir un peu « attaqué » un certain Novak Djokovic depuis le début du tournoi, il a décidé de lancer quelques banderilles au sujet du débat autour du toit qui a été déployé hier lors du match de l’Italien Jannik Sinner
« Ça ressemble à du favoritisme… si le pied était dans l’autre chaussure, j’aimerais espérer qu’ils débrancheraient aussi… Je ne sais pas s’ils l’auraient fait » a déclaré John.
Même si le toit a eu des vrais conséquence sur le match, il faut aussi reconnaître que l’Italien a su se calmer, ne pas paniquer pour revenir dans le match alors qu’il était mené au score.
De plus, il est clair que les conditions de jeu étaient à ce moment dans les critères de chaleur qui permettent de déployer le toit donc la « polémique’ autour d’un favoritisme ne prend pas autant que ça !
