AccueilOpen d'AustralieJohn McEnroe sur la fermeture du toit quand Sinner avait des crampes...
Open d'Australie

John McEnroe sur la ferme­ture du toit quand Sinner avait des crampes : « Cela ressemble à du favoritisme »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

1230

On atten­dait avec impa­tience l’avis de John McEnroe qui semble en grande forme en tant que consul­tant lors de cet Open d’Australie. 

Après avoir un peu « attaqué » un certain Novak Djokovic depuis le début du tournoi, il a décidé de lancer quelques bande­rilles au sujet du débat autour du toit qui a été déployé hier lors du match de l’Italien Jannik Sinner 

« Ça ressemble à du favo­ri­tisme… si le pied était dans l’autre chaus­sure, j’ai­me­rais espérer qu’ils débran­che­raient aussi… Je ne sais pas s’ils l’au­raient fait » a déclaré John.

Même si le toit a eu des vrais consé­quence sur le match, il faut aussi recon­naître que l’Italien a su se calmer, ne pas pani­quer pour revenir dans le match alors qu’il était mené au score. 

De plus, il est clair que les condi­tions de jeu étaient à ce moment dans les critères de chaleur qui permettent de déployer le toit donc la « polé­mique’ autour d’un favo­ri­tisme ne prend pas autant que ça !

Publié le dimanche 25 janvier 2026 à 08:10

Article précédent
Tommy Paul, surclassé par Carlos Alcaraz : « Il m’a complè­te­ment dominé. Je dirais qu’il vous étouffe. Il vous donne l’im­pres­sion de manquer de temps, il vous met la pres­sion. Aujourd’hui, il m’a laissé sans défense »
Article suivant
Sabalenka, au sujet d’un double avec Djokovic : « J’attends toujours ce long message de sa part… comment il aime­rait jouer avec moi… comment je suis sa parte­naire de rêve… »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.