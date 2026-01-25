On atten­dait avec impa­tience l’avis de John McEnroe qui semble en grande forme en tant que consul­tant lors de cet Open d’Australie.

Après avoir un peu « attaqué » un certain Novak Djokovic depuis le début du tournoi, il a décidé de lancer quelques bande­rilles au sujet du débat autour du toit qui a été déployé hier lors du match de l’Italien Jannik Sinner

« Ça ressemble à du favo­ri­tisme… si le pied était dans l’autre chaus­sure, j’ai­me­rais espérer qu’ils débran­che­raient aussi… Je ne sais pas s’ils l’au­raient fait » a déclaré John.

Même si le toit a eu des vrais consé­quence sur le match, il faut aussi recon­naître que l’Italien a su se calmer, ne pas pani­quer pour revenir dans le match alors qu’il était mené au score.

De plus, il est clair que les condi­tions de jeu étaient à ce moment dans les critères de chaleur qui permettent de déployer le toit donc la « polé­mique’ autour d’un favo­ri­tisme ne prend pas autant que ça !