Consultant pour Eurosport durant toute la quin­zaine de l’Open d’Australie, John McEnroe était très enthou­siaste à l’issue de la magni­fique victoire de Gaël Monfils face à Taylor Fritz ce samedi au troi­sième tour.

« Il est dans une super période. Il a gagné Auckland, c’est le meilleur tennis que je l’ai vu jouer depuis long­temps. Sa tactique était brillante. Ce mec est incroyable. Il a bien mieux servi que Fritz et je ne pensais pas que ce serait le cas. Il avait une super stra­tégie : garder Fritz dans une posi­tion incon­for­table en chan­geant de rythme et en atta­quant quand c’était néces­saire. C’était fantas­tique. Je n’ar­rive pas à croire que Gaël joue comme ça si tard dans sa carrière. Mais comme je l’ai déjà dit, il est l’un des trois joueurs les plus talen­tueux à n’avoir jamais gagné de Grand Chelem avec Kyrgios et Zverev. Il joue en pensant qu’il a une chance, je ne peux pas croire qu’il joue comme ça, enfin, si tard. »