Invité à s’ex­primer sur le plateau d’Eurosport suite à la victoire de Jannik Sinner face à Alexander Zverev en finale de l’Open d’Australie, John McEnroe a surtout tenu à insister sur la perfor­mance plus que déce­vante de l’Allemand, battu pour la troi­sième fois de sa carrière en finale de Grand Chelem.

« Sinner est entrée dans la tête de Zverev, je ne le nie pas. Je pensais qu’il essaie­rait d’en­trer dans une guerre d’usure, de tester Sinner qui a eu des crampes il y a deux jours et qui est tombé malade il y a quatre jours. Il n’y est pas parvenu, mais il faut recon­naître que Jannik l’a sorti du match. J’ai été très surpris par le niveau de Zverev à la fin du deuxième et du troi­sième set, je ne sais pas ce qui lui est arrivé… Il n’avait pas d’énergie, il était plat comme une crêpe. Il avait l’air d’un gars qui est tombé malade il y a quelques jours, il avait l’air fatigué et il a joué un set en cinq jours. Je ne sais pas ce qui s’est passé. »