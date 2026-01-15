AccueilOpen d'AustralieJosé Moron, choqué : "Alcaraz ne comprend rien aux exhibitions ni à...
José Moron, choqué : « Alcaraz ne comprend rien aux exhi­bi­tions ni à quoi que ce soit d’autre »

À trois jours du début de l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz a parti­cipé à un match d’exhibition/d’entraînement sur la Rod Laver Arena. 

Opposé à Alex de Minaur, le numéro 1 mondial a mis beau­coup d’in­ten­sité et inscrit quelques points dont il a le secret. 

« Alcaraz ne comprend rien aux exhi­bi­tions ni à quoi que ce soit d’autre. Le tennis pratiqué par ce type est complè­te­ment fou », a réagi le jour­na­liste espa­gnol, José Moron, impressionné. 

L’Espagnol semble prêt pour le premier Grand Chelem de l’année. 

Pour rappel, Alcaraz n’a encore jamais dépassé les quarts de finale de l’Open d’Australie, le seul Grand Chelem qui manque à son palmarès. 

Publié le jeudi 15 janvier 2026 à 10:18

