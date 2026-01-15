À trois jours du début de l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz a participé à un match d’exhibition/d’entraînement sur la Rod Laver Arena.
Opposé à Alex de Minaur, le numéro 1 mondial a mis beaucoup d’intensité et inscrit quelques points dont il a le secret.
« Alcaraz ne comprend rien aux exhibitions ni à quoi que ce soit d’autre. Le tennis pratiqué par ce type est complètement fou », a réagi le journaliste espagnol, José Moron, impressionné.
Alcaraz no entiende de exhibiciones ni nada. Es una cosa de locos el tenis que produce este tío. pic.twitter.com/jbIqFt2xZ1— José Morón (@jmgmoron) January 15, 2026
L’Espagnol semble prêt pour le premier Grand Chelem de l’année.
OH MY GOD what Carlos Alcaraz just did on Rod Laver Arena!!!!! pic.twitter.com/uGbBcn6pUe— José Morgado (@josemorgado) January 15, 2026
Pour rappel, Alcaraz n’a encore jamais dépassé les quarts de finale de l’Open d’Australie, le seul Grand Chelem qui manque à son palmarès.
Publié le jeudi 15 janvier 2026 à 10:18