À trois jours du début de l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz a parti­cipé à un match d’exhibition/d’entraînement sur la Rod Laver Arena.

Opposé à Alex de Minaur, le numéro 1 mondial a mis beau­coup d’in­ten­sité et inscrit quelques points dont il a le secret.

« Alcaraz ne comprend rien aux exhi­bi­tions ni à quoi que ce soit d’autre. Le tennis pratiqué par ce type est complè­te­ment fou », a réagi le jour­na­liste espa­gnol, José Moron, impressionné.

Alcaraz no entiende de exhi­bi­ciones ni nada. Es una cosa de locos el tenis que produce este tío.

L’Espagnol semble prêt pour le premier Grand Chelem de l’année.

OH MY GOD what Carlos Alcaraz just did on Rod Laver Arena!!!!!

Pour rappel, Alcaraz n’a encore jamais dépassé les quarts de finale de l’Open d’Australie, le seul Grand Chelem qui manque à son palmarès.