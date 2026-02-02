Notre confrère pose une ques­tion centrale, celle de la durée de la carrière de Carlos Alcaraz. Il est évident que s’il voit aussi loin que Novak, il devrait pouvoir battre son record et devenir le nouveau GOAT.

🗣️ Alcaraz : « Une légende ne se forge pas en 3 ou 4 ans. Avec ce que j’ai accompli, beau­coup de gens peuvent me quali­fier ainsi… mais cela demande beau­coup de temps. Il faut garder la même soif et le même enthou­siasme. »



Après, son jeu qui est construit autour de l’envie, il demande donc une vraie frai­cheur mentale. C’est d’ailleurs à ce sujet que Juan Carlos Ferrero lui avait donné une « petite » leçon dans le docu­men­taire produit par Netflix.

Heureusement, la riva­lité avec Sinner devrait lui permettre de rester motivé alors que le départ prochain de Djokovic va créer un vide.