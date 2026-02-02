Notre confrère pose une question centrale, celle de la durée de la carrière de Carlos Alcaraz. Il est évident que s’il voit aussi loin que Novak, il devrait pouvoir battre son record et devenir le nouveau GOAT.
🗣️ Alcaraz : « Une légende ne se forge pas en 3 ou 4 ans. Avec ce que j’ai accompli, beaucoup de gens peuvent me qualifier ainsi… mais cela demande beaucoup de temps. Il faut garder la même soif et le même enthousiasme. »— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) February 2, 2026
Jouera‑t’il encore à plus de 30 ans ? pic.twitter.com/c7OOuAk3nR
Après, son jeu qui est construit autour de l’envie, il demande donc une vraie fraicheur mentale. C’est d’ailleurs à ce sujet que Juan Carlos Ferrero lui avait donné une « petite » leçon dans le documentaire produit par Netflix.
Heureusement, la rivalité avec Sinner devrait lui permettre de rester motivé alors que le départ prochain de Djokovic va créer un vide.
Publié le lundi 2 février 2026 à 12:45