Open d'Australie

« Jouera‐t‐il encore à plus de 30 ans ? », voila la bonne ques­tion posée par Benoit Maylin au sujet d’Alcaraz

Jean Muller
Par Jean Muller

Notre confrère pose une ques­tion centrale, celle de la durée de la carrière de Carlos Alcaraz. Il est évident que s’il voit aussi loin que Novak, il devrait pouvoir battre son record et devenir le nouveau GOAT.

Après, son jeu qui est construit autour de l’envie, il demande donc une vraie frai­cheur mentale. C’est d’ailleurs à ce sujet que Juan Carlos Ferrero lui avait donné une « petite » leçon dans le docu­men­taire produit par Netflix.

Heureusement, la riva­lité avec Sinner devrait lui permettre de rester motivé alors que le départ prochain de Djokovic va créer un vide. 

Publié le lundi 2 février 2026 à 12:45

