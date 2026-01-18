Alors que Carlos Alcaraz fait son entrée en lice à l’Open d’Australie ce dimanche, son ex‐entraîneur, Juan Carlos Ferrero, a donné des nouvelles un mois après leur séparation.

« Je tenais à vous remer­cier tous pour les nombreux messages que j’ai reçus au cours du mois de décembre. Je ne m’at­ten­dais pas à rece­voir autant de messages de soutien et d’af­fec­tion, mais je vous en suis vrai­ment très recon­nais­sant. Je suis très heureux de passer plus de temps à la maison avec ma famille car c’est toujours appré­ciable après tant de voyages et tant de temps passé loin de chez soi. Après un certain temps, j’aurai certai­ne­ment très envie de revenir sur le circuit. Je vous tien­drai au courant des nouveaux projets qui se présen­te­ront au cours de l’année »

Les propo­si­tions risquent d’être nombreuses pour l’an­cien numéro 1 mondial !