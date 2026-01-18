Alors que Carlos Alcaraz fait son entrée en lice à l’Open d’Australie ce dimanche, son ex‐entraîneur, Juan Carlos Ferrero, a donné des nouvelles un mois après leur séparation.
« Je tenais à vous remercier tous pour les nombreux messages que j’ai reçus au cours du mois de décembre. Je ne m’attendais pas à recevoir autant de messages de soutien et d’affection, mais je vous en suis vraiment très reconnaissant. Je suis très heureux de passer plus de temps à la maison avec ma famille car c’est toujours appréciable après tant de voyages et tant de temps passé loin de chez soi. Après un certain temps, j’aurai certainement très envie de revenir sur le circuit. Je vous tiendrai au courant des nouveaux projets qui se présenteront au cours de l’année »
Les propositions risquent d’être nombreuses pour l’ancien numéro 1 mondial !
