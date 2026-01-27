Alors qu’il s’est engagé auprès d’un jeune espoir espa­gnol de golf, Juan Carlos a bien voulu donner les raisons de son choix et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il ne mâche pas ses mots.

« J’avais besoin d’un chan­ge­ment d’air. J’ai reçu des offres du circuit ATP et WTA, mais l’opportunité de travailler avec Ángel (Ayora) s’est présentée. Je peux l’aider au niveau mental. La colla­bo­ra­tion sera sûre­ment pour toute l’année 2026. Je voya­gerai environ 8 à 10 semaines par an. »

Il faut dire que l’on aurait pas trop imaginer voir Juan Carlos Ferrero déam­buler dans les allées d’un tournoi ou dans le player’s lounge où il aurait pu croiser Carlos Alcaraz d’au­tant que comme il l’a expliqué, la « plaie » n’est pas encore refermée.

« C’est diffi­cile lorsque vous le voyez concourir et que vous voyez toute votre équipe là, dans les gradins… ce n’est pas facile ce que l’on ressent. Je suis content de la façon dont il joue et du fait qu’il n’a toujours pas perdu un seul set dans la compé­ti­tion. Il est à un excellent niveau, féli­ci­ta­tions à lui et qu’il continue comme ça »