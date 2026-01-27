Alors qu’il s’est engagé auprès d’un jeune espoir espagnol de golf, Juan Carlos a bien voulu donner les raisons de son choix et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il ne mâche pas ses mots.
« J’avais besoin d’un changement d’air. J’ai reçu des offres du circuit ATP et WTA, mais l’opportunité de travailler avec Ángel (Ayora) s’est présentée. Je peux l’aider au niveau mental. La collaboration sera sûrement pour toute l’année 2026. Je voyagerai environ 8 à 10 semaines par an. »
Il faut dire que l’on aurait pas trop imaginer voir Juan Carlos Ferrero déambuler dans les allées d’un tournoi ou dans le player’s lounge où il aurait pu croiser Carlos Alcaraz d’autant que comme il l’a expliqué, la « plaie » n’est pas encore refermée.
« C’est difficile lorsque vous le voyez concourir et que vous voyez toute votre équipe là, dans les gradins… ce n’est pas facile ce que l’on ressent. Je suis content de la façon dont il joue et du fait qu’il n’a toujours pas perdu un seul set dans la compétition. Il est à un excellent niveau, félicitations à lui et qu’il continue comme ça »
