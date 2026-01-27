Alors qu’il s’est engagé auprès d’un jeune espoir espagnol de golf, Juan Carlos Ferrero a bien voulu donner les raisons de son choix. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il assume sa décision.
« J’avais besoin d’un changement d’air. J’ai reçu des offres du circuit ATP et WTA, mais l’opportunité de travailler avec Ángel (Ayora) s’est présentée. Je peux l’aider au niveau mental. La collaboration sera sûrement pour toute l’année 2026. Je voyagerai environ 8 à 10 semaines par an. »
Il faut dire que l’on aurait eu du mal à imaginer voir Juan Carlos Ferrero déambuler dans les allées d’un tournoi ou dans le player’s lounge où il aurait pu croiser Carlos Alcaraz d’autant que comme il l’a expliqué, la plaie n’est pas encore refermée.
« C’est difficile quand vous voyez Carlos jouer et que toute votre équipe est assise dans la loge des joueurs. Ce n’est pas facile, ce que vous ressentez. Mais je suis satisfait de la façon dont il joue et du fait qu’il n’ait encore perdu aucun set. Il est à un niveau élevé. »
Publié le mardi 27 janvier 2026 à 09:20