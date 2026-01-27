Alors qu’il s’est engagé auprès d’un jeune espoir espa­gnol de golf, Juan Carlos Ferrero a bien voulu donner les raisons de son choix. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il assume sa décision.

« J’avais besoin d’un chan­ge­ment d’air. J’ai reçu des offres du circuit ATP et WTA, mais l’opportunité de travailler avec Ángel (Ayora) s’est présentée. Je peux l’aider au niveau mental. La colla­bo­ra­tion sera sûre­ment pour toute l’année 2026. Je voya­gerai environ 8 à 10 semaines par an. »

Il faut dire que l’on aurait eu du mal à imaginer voir Juan Carlos Ferrero déam­buler dans les allées d’un tournoi ou dans le player’s lounge où il aurait pu croiser Carlos Alcaraz d’au­tant que comme il l’a expliqué, la plaie n’est pas encore refermée.

« C’est diffi­cile quand vous voyez Carlos jouer et que toute votre équipe est assise dans la loge des joueurs. Ce n’est pas facile, ce que vous ressentez. Mais je suis satis­fait de la façon dont il joue et du fait qu’il n’ait encore perdu aucun set. Il est à un niveau élevé. »