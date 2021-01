Judy Murray : “Personne ne sait si Andy peut aller en Australie”

Interrogée par la BBC, Judy Murray espère encore que son fils qui vient de sor­tir de sa qua­ran­taine suite à son contrôle posi­tif puisse aller en Australie.

Si les auto­ri­tés aus­tra­liennes avaient été claires sur le sujet en expli­quant qu’il n’y aurait pas de passe droit concer­nant la date d’ar­ri­vée, il semble bien que la maman d’Andy y croit encore.

Or, elle est sou­vent bien infor­mée : “Il est sor­ti hier, il peut reprendre un peu d’en­traî­ne­ment. Ensuite, bien sûr, il s’a­git d’at­tendre et de voir s’il est capable de s’en­vo­ler pour l’Australie et d’y par­ti­ci­per. Personne ne connaît encore la réponse à cette question”

Si jamais Tennis Australia accepte qu’Andy puisse fina­le­ment venir en Australie dans des règles sani­taires à défi­nir, il sera inté­res­sant de suivre cette actua­li­té même si selon nous la pro­ba­bi­li­té est très très faible compte-tenu de ce qu’il s’est déjà pas­sé en Australie depuis l’ar­ri­vée des char­ters spéciaux.