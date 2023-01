Observateur attentif, présent dans la box de la Française lors de tous ses matchs, le Capitaine de Fed Cup, Julien Benneteau a analysé pour le compte de l’Equipe le match de la Lyonnaise, il a notam­ment répondu à la fameuse ques­tion du plan B.

« Le plan B, il n’y a pas beau­coup de filles qui en ont. Caroline a essayé d’ajuster un peu son jeu. Pas par rapport à son retour parce que je pense que ce n’était pas le plus flagrant. Elle a essayé d’adapter par rapport à ce qu’elle est capable de faire, et essaye de faire, sauf qu’elle s’est fait contrer » a expliqué le Bressan.

Malgré cette défaite, Julien veut rester positif.

« Globalement elle a un peu galéré sur ses matches. C’est le début de saison, mais elle a quand même franchi un cap. Elle fait huitième de finale, OK, mais y a un an elle perd au premier tour, on lui aurait dit ça elle aurait signé des deux mains. Un an après, pour elle, c’est entre guille­mets une contre‐performance. C’est là où on mesure le cap qu’elle a franchi »