Le capi­taine de l’équipe de France de Fed Cup a joué le rôle de sparring‐partner au sein du team Garcia. Il faut dire qu’il a repris la raquette sérieu­se­ment derniè­re­ment alors qu’elle était resté au placard depuis quatre ans.

Dans les colonnes du journal l’Equipe de ce dimanche, Julien a bien voulu exprimer son senti­ment au sujet de la séance passée sur le court face à Caro.

« Caroline prend toujours la batte très tôt et, fran­che­ment, au service et en retour, c’est impres­sion­nant. Cela sort vite, elle enlève du temps et, bien sûr, il y a beau­coup moins de déchet qu’il y a un certain temps. Ce qui change la donne »