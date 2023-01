Après s’être d’abord fait connaître pour avoir engagé Marcelo Rios comme entraî­neur pendant plusieurs mois (« Il est très talen­tueux, il joue très bien mais c’est un vrai bran­leur « , décla­rait le Chilien à son sujet en septembre dernier), Juncheng Shang a cette fois fait parler de lui sur le court.

Seulement âgé de 17 ans et issu des quali­fi­ca­tions sur cet Open d’Australie, le Chinois a dominé cette nuit l’Allemand et 74e mondial, Oscar Otte (6−2, 6–4, 6–7(2), 7–5).

Opposé à Frances Tiafoe au deuxième tour, ce gaucher au revers destruc­teur a été inter­rogé en confé­rence de presse d’après match sur ses idoles. Et forcé­ment, le Big 3 a été mentionné. « Si j’ad­mire évidem­ment Federer, Nadal et Djokovic, ce n’est pas seule­ment pour leur qualité de jeu, mais aussi pour leur person­na­lité incroyable. De plus, leur façon de se comporter sur un court est tout simple­ment phénoménale. »